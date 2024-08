Grupo estrangeiro dono da Escola Avenues compra parte da Móbile, em Moema

O grupo de educação britânico Nord Anglia adquiriu nesta segunda-feira, 19, parte da Escola Móbile, um dos maiores colégios particulares de São Paulo, na zona sul. O Nord Anglia tem 87 escolas no mundo todo e comprou a Avenues, da capital paulista e de Nova York, no ano passado.

A Móbile divulgou que trata-se de uma “associação” entre as duas instituições e que, por exigência de contrato, não pode ser revelada qual a porcentagem comprada pelo grupo. O valor do negócio também não foi informado.

Parte das eletivas é aplicada no turno regular da Móbile; ao lado das matérias do núcleo comum, há 50 disciplinas adicionais, caso de Engenhocas e Corpo em Movimento Foto: ESCOLA MÓBILE

PUBLICIDADE A escola brasileira tem 3,7 mil alunos e 700 educadores. Segundo o colégio, não haverá mudança na equipe ou no projeto pedagógico. “Essa associação proporcionará um conjunto de possibilidades internacionais ainda maior para alunos, professores e colaboradores da escola, somando-se ao amplo leque de oportunidades que a Móbile já oferece à sua comunidade há quase 50 anos”, disse ao Estadão o diretor geral executivo da Móbile, Daniel Bresser. Ele e a fundadora Maria Helena Bresser continuarão na direção.

Entre as escolas do grupo internacional, há instituições com anuidades de €$ 41 mil (R$ 246 mil) na Espanha, por exemplo. São 18 colégios particulares na Europa, 35 na Ásia, três no Oriente Médio e 22 nas Américas.

Além da Avenues, o Nord Anglia é proprietário da The British College of Brazil, uma escola inglesa, também em São Paulo, na zona sul. Muitas das instituições oferecem o diploma International Baccalaureate (IB), programa de educação internacionalmente reconhecido e que auxilia no ingresso em universidades de diversos países.

Em Nova York, a escola leva o nome do grupo - Nord Anglia Internacional School -, atende 240 crianças de 2 a 14 anos, com anuidade de U$ 16,2 mil (R$ 85 mil). No Reino Unido, o grupo tem quatro colégios, assim como em Dubai. Lá, a Swiss International Scientific School Dubai, a maior escola suíça fora do país, cobra €$ 52 mil de anuidade (R$ 280 mil).

“A Móbile continua sendo uma escola brasileira, de currículo nacional autoral, com um programa regular (em período parcial) e um bilíngue (em período integral)”, afirmou o comunicado da escola, fundada em 1975, em Moema. “A identidade e o DNA da Móbile seguirão, portanto, os mesmos.”

Segundo a instituição, a associação vai possibilitar que a escola tenha parcerias com Juilliard School e com o Massachusetts Institute of Technology (MIT), por exemplo, em vivências para estudantes e aprimoramento dos currículos.