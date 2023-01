CAPES libera 30 bolsas para formação de professores na Irlanda em 2023

As inscrições para a pós-graduação em gestão e liderança educacional vão até 20/01. Candidatos devem concluir um programa de inglês online como parte do processo de seleção.

A CAPES está oferecendo vagas para 30 professores de escolas públicas brasileiras ingressarem em um curso de pós-graduação em gestão e liderança educacional na Irlanda em setembro de 2023. As inscrições estão abertas até 20 de janeiro. O processo seletivo inclui um programa de inglês online de oito semanas em março, ministrado pela Mary Immaculate College (MIC).

Este é o segundo de três programas financiados pela CAPES em parceria com a faculdade irlandesa. "A parceria com a Mary Immaculate College possibilita trazer ainda mais conhecimento e oportunidades para nossos professores e assim desenvolver melhores resultados na educação básica do Brasil", explica Lorena Lins Damasceno, coordenadora de apoio à formação de profissionais do magistério na CAPES.

Na fase inicial de seleção, 120 professores participarão do programa de inglês online de dois meses. Aqueles com os níveis mais altos de proficiência serão financiados para concluir o curso de pós-graduação na Irlanda, com todos os custos cobertos. Todos os professores que concluírem o curso inicial de inglês receberão certificação por sua participação, desde que atendam a todas as horas aula e concluam os trabalhos exigidos.

O Diploma de Pós-Graduação em Mentoria e Liderança em Escolas (Internacional) é um programa de 360 horas que ajuda professores ativos a desenvolver seus conhecimentos, habilidades e insights sobre gerenciamento e liderança em ambientes educacionais. O programa é projetado para aqueles que desejam assumir um papel de liderança em suas escolas.

Os professores estarão na Irlanda de setembro de 2023 a maio de 2024 para estudar uma variedade de módulos que incluem: estilos e perspectivas sobre lideranças, aprendizagem e tutoria de professores, liderança e mudança curricular, e liderança no contexto das escolas como organizações, entre outros. Os trinta professores selecionados concluirão mais aulas de inglês online durante os meses de julho e agosto de 2023 e receberão suporte adicional de "inglês para fins acadêmicos" durante sua estadia no país.

O Presidente da Mary Immaculate College, professor Eugene Wall, tem orgulho de continuar esse importante relacionamento com a CAPES. "Tivemos uma experiência maravilhosa recebendo lideranças das escolas brasileiras em 2019. Estamos muito felizes em continuar com esta parceria com a CAPES que é benéfica para ambos os países".

O professor Wall ainda explica como a Irlanda fez grandes avanços após um investimento sustentado em educação. "Na Irlanda, conseguimos transformar nossa história econômica graças ao investimento que fizemos em educação. Estamos extremamente orgulhosos de termos sido escolhidos pelo governo brasileiro para compartilhar nossa experiência e conhecimento e ansiosos por aprender com os excelentes professores selecionados para estas bolsas".

Professores interessados estão convidados a participar de um webinar informativo no dia 5 de janeiro, às 11h (Brasília) com a Mary Immaculate College e a CAPES.

Sobre a Mary Immaculate College

A MIC é a maior faculdade de formação de professores na ilha da Irlanda. Os graduados da MIC, cerca de 800 anualmente, representam quase 40% dos professores que lecionam atualmente no sistema de educação básica irlandês.

A MIC é reconhecida internacionalmente como um centro de excelência para educação inicial de professores e desenvolvimento profissional contínuo para professores e dirigentes escolares até e inclusive o nível de doutorado. Os ex-alunos da MIC ensinam em todo o mundo nas áreas de ensino básico, educação especial, educação de adultos e educação continuada. A MIC mantém parcerias acadêmicas com várias universidades brasileiras, incluindo PUC São Paulo, PUC Rio Grande do Sul, UFF, UFMG, UFOP e USP.

Sobre a parceria com a CAPES

A parceria entre a CAPES e a Mary Immaculate College começou em 2018, quando 30 professores premiados por sua atuação no ensino básico brasileiro passaram uma semana na Irlanda, analisando seu sistema educacional. Em 2019, a Mary Immaculate recebeu 19 líderes educacionais brasileiros que completaram o Diploma de Pós Graduação em Mentoria e Liderança em Escolas (Internacional) financiados pela CAPES. Sete deles seguiram para o nível de mestrado do curso, em módulo online. O projeto atual representa o segundo de três editais previstos na parceria entre Mary Immaculate College e a CAPES.

Sobre a Irlanda

A Irlanda é um exemplo de sucesso em termos de progresso educacional. A pequena ilha situada no litoral oeste da Europa mudou a própria história através de décadas de investimento contínuo na educação. O que era uma nação que mandou milhares de jovens para países no exterior em busca de emprego e de uma vida melhor, hoje se tornou um destino cheio de oportunidades para milhares de jovens do mundo inteiro.

A transformação do país em poucas décadas foi através do investimento em educação, e a Mary Immaculate College ficou sempre na frente das alterações necessárias para que a Irlanda chegasse a ter um dos melhores índices de educação. O sistema de ensino da Irlanda (primário, secundário, e de ensino superior) é reconhecido como um dos melhores no mundo pela praticidade e agilidade das metodologias de ensino.

