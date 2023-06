Universidade de Yale promove discussão sobre o futuro da ciência com jovens pesquisadores no Brasil

Yale University | Foto: CyberCop, via Wikimedia Commons

Proxima Symposium reúne comunidade científica internacional de 11 a 13/12 em Porto Alegre. Saiba como participar!

Lançado em 2020 com o apoio da Universidade de Yale e o objetivo de alavancar o poder da ciência e da educação como impulsionadores da mudança social, o projeto Iniciativa Proxima está com inscrições abertas para o Proxima Symposium. O evento trará ao Brasil membros renomados da comunidade científica global para discutir os rumos das pesquisas, novas descobertas, projetos de colaboração acadêmica internacional e possibilidades de desenvolvimento de carreira na área.

O encontro acontecerá entre os dias 11 e 13 de dezembro, no Centro Cultural da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, com vagas para até 100 estudantes de graduação, mestrado e doutorado que atuem nas áreas de ciências biológicas e biomédicas. A proposta é aproximar futuros cientistas brasileiros de profissionais já reconhecidos em suas respectivas áreas, proporcionando não só a troca de experiências, como também viabilizando oportunidades de trabalhos conjuntos.

Na programação do simpósio, palestras de pesquisadores internacionais e oficinas de desenvolvimento abordarão práticas e estratégias de pesquisa. Os participantes brasileiros selecionados também terão a oportunidade de apresentar suas pesquisas e discutir suas descobertas com cientistas de universidades renomadas internacionais e nacionais. Haverá, ainda, sessões de consultoria profissional e networking.

Como participar do Proxima Symposium?

A primeira fase de inscrições, que vai até 17 de julho, é destinada exclusivamente a participantes das edições de 2021 e 2022 e mentorados do Yale-Proxima Mentorship Program.

A segunda fase, destinada a estudantes de graduação, mestrado ou doutorado que não participaram das edições anteriores acontece de 02 de setembro até 02 de outubro de 2023.

Professores, pós-doutorandos e estudantes que não desejam apresentar seus projetos podem se inscrever nas vagas remanescentes, de 03 a 23 de outubro.

Todas as inscrições devem ser realizadas através do site Proxima Symposium. A participação de estudantes de graduação e mestrado que desejam apresentar suas pesquisas será priorizada.

Os custos de participação podem chegar até R$ 450 (valor para faculdades) e estão especificados por categoria de inscrição. Apoio financeiro para cobrir transporte e hospedagem será oferecido a um número limitado de estudantes de outros estados brasileiros, selecionados a partir de critérios definidos pelos organizadores

O programa Yale-Proxima Mentorship:

Além do Proxima Symposium, o Iniciativa Proxima também oferece o Yale-Proxima Mentorship Program, programa anual de mentoria virtual, que busca inspirar e qualificar jovens para atuarem em pesquisas de alto nível. O projeto foi idealizado e é liderado pelo professor e pesquisador Marcelo Dietrich, da Yale School of Medicine, com o apoio e coordenação de Rafael Dai Prá, doutorando do Programa Combinado em Ciências Biológicas e Biomédicas, e de Gustavo Madeira Santana, PhD do Programa Interdepartamental de Neurociência, ambos de Yale.

"Nosso principal objetivo é diminuir as desigualdades de oportunidades na comunidade científica brasileira e incentivar a formação da próxima geração de líderes e pesquisadores, beneficiando nossa sociedade e comunidades locais", afirma Rafael Dai Prá. "Nós acreditamos que a ciência deve refletir a diversidade do mundo em que vivemos".

Sobre a Universidade de Yale:

Desde sua fundação em 1701, Yale tem se dedicado a expandir e compartilhar conhecimento, inspirar inovação e preservar informações culturais e científicas para as gerações futuras. O alcance de Yale é local e internacional. Ela faz parceria com sua cidade natal de New Haven, Connecticut, para fortalecer a comunidade e a economia da cidade. Além disso, se envolve com pessoas e instituições em todo o mundo na busca de promover a compreensão cultural, melhorar a condição humana, aprofundar os segredos do universo e treinar a próxima geração de líderes mundiais.

