Colégio Humboldt celebra ritmos da cultura brasileira no Carnaval

Durante o tradicional bailinho de Carnaval para as turmas da Educação Infantil e Ensino Fundamental I e II, Colégio festeja a cultura do país com instrumentos musicais feitos de material reciclado e alas com os alunos fantasiados

Em uma festa marcante com brincadeiras, fantasias e muita alegria, na sexta-feira, dia 17 de fevereiro, as turmas da Educação Infantil e Ensino Fundamental I e II do Colégio Humboldt, instituição bilíngue e multicultural (português/alemão) localizada em Interlagos (SP), caem na folia para comemorar o Carnaval. Tipicamente brasileira, a festa será marcada por diversas atividades. Durante a semana que antecedeu a comemoração, as crianças confeccionaram chocalhos feitos de garrafas pet, para uma festividade carnavalesca mais ecológica e sustentável na escola, além de poderem vir, neste dia, com fantasia e desfilar ao som do batuque da percussão tocada pelos alunos do 7° ano.

O carnaval está de volta oficialmente após dois anos de hiato por causa da pandemia de covid-19. O Brasil inteiro mergulha nessa grande festa e na sexta-feira no Colégio, haverá muita diversão, e jogos, muito brilho e muitas cores. "Nosso desejo é que as crianças possam dançar, cantar, desfilar com suas fantasias e se divertir", diz Elisa Teixeira, coordenadora da Educação Infantil.

Os alunos do Humboldt vão percorrer alguns espaços do Colégio, participando do cortejo, seguindo as outras crianças que tocarão percussão dos mais variados ritmos que caracterizam esta data. "Será em diferentes momentos e vai acontecer diferentes formatos. Mas a ideia é que, conforme o dia vai passando, a proposta ganhe mais elementos (participantes) com um grande fechamento no horário da saída", explica o coordenador de Artes do Colégio Humboldt, Mauricio Anjos. Ainda, os pequenos da Educação Infantil fizeram um lindo colar com macarrões tingidos por meio de um trabalho com a coordenação motora fina, em que estimularam os menores músculos do corpo usando as mãos e os dedos de maneira precisa. Já as turmas de 7ºs e 8ºs anos do Ensino Fundamental II aprenderam aspectos do carnaval brasileiro, como vocabulário, características e estilos musicais, além de confeccionarem máscaras. Também, os alunos do 8º ano vão compor uma ala inspirada no que seria o "corpo coletivo", da artista Lygia Clark.

"O Carnaval é uma tradição estabelecida não somente no Brasil, mas também na Alemanha, e tem sido celebrado nas escolas há muitos anos. É uma grande oportunidade para as crianças se divertirem e desenvolverem competências sociais num ambiente seguro e amigável. Desejamos a todas as crianças um dia memorável de diversão e entretenimento", comenta Elisa Teixeira.