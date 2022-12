Camilo se reúne com Haddad e decidem que Izolda vai ser a número 2 no MEC

A governadora do Ceará, Izolda Cela, será a número 2 do Ministério da Educação (MEC) no governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ela e o senador eleito Camilo Santana (PT) se reuniram nesta terça-feira, 27, em Brasília, com o futuro ministro da Fazenda Fernando Haddad, e bateram o martelo. Izolda era cotada para assumir o MEC, que acabou ficando com Camilo, e havia dúvidas se ela assumiria a secretaria da Educação Básica na pasta.

Haddad, que foi por oito anos ministro da Educação de Lula e Dilma, está ajudando na montagem do novo MEC. Izolda terá o cargo de secretária executiva. Outros ex-integrantes do MEC em governos do PT também têm conversado com Camilo. “Nós queremos trabalhar muito para recuperar o tempo perdido nos últimos quatro anos”, disse o novo ministro da Educação, ao sair da reunião. Segundo ele, entre as prioridades estão o reajuste da merenda escolar, retomar as obras de escolas paralisadas e conversar com os reitores das universidades federais.

O futuro ministro da Educação Camilo Santana

Ele também mencionou experiências de sucesso de alfabetização, como a do Ceará e de Pernambuco, que serão exemplos para políticas do MEC.

Para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), responsável pela execução dos programas como merenda, livros didáticos e alvo dos escândalos dos pastores do MEC, Camilo escolheu a economista Fernanda Pacobahyba. Ela foi secretária da Fazendo do Ceará durante quatro anos e é servidora pública de carreira. O FNDE administra os recursos que são destinados às prefeituras para construção de escolas, por exemplo.

“O País precisa compreender melhor o diagnóstico da educação básica e ter um comprometimento, de quem está na gestão, mas também da sociedade, se importar com isso. Sem uma escola pública de qualidade nós não temos chance de olhar para esse Brasil que a gente quer construir”, disse Izolda nesta terça, em Brasília.

Izolda nunca foi filiada ao PT e deixou o PDT após racha este ano dos dois partidos, que foram aliados por décadas no Ceará. Nascida em Sobral, a psicóloga e mestre em gestão esteve entre 2001 e 2006 na secretaria da cidade, que então passou a ser considerada o maior exemplo de política educacional de sucesso no Brasil. Depois, levou as experiências com alfabetização de crianças para todo o Ceará, quando se tornou secretária estadual em 2007. O governo, na época do PDT, passou a dar incentivos materiais e financeiros para que municípios melhorassem a aprendizagem dos alunos.

A política foi continuada por Camilo Santana, eleito governador pelo PT em 2014, quando ela assumiu a cadeira de vice. O Ceará tem há anos alguns dos melhores resultados em educação pública do País, no ensino fundamental e médio. Izolda se tornou governadora quando Camilo resolveu se candidatar a senador este ano.

Por não ser do PT, Izolda sofreu com fogo amigo do partido, que a acusou de ser ligada a fundações privadas. Lula acabou escolhendo Camilo, que não tem uma trajetória ligada à educação, mas que governou por quase oito anos o Estado referência na área no País.