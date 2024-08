Caminho para crescer no mercado

No Brasil, a educação a distância tem incentivado muitos a continuar os estudos após a graduação, fazendo cursos livres, de pós-graduação e de extensão. Essa modalidade de ensino se adapta bem à rotina corrida e às jornadas de trabalho extensas, oferecendo flexibilidade, pois o estudante pode acessar a plataforma de qualquer lugar e no horário que quiser.

Jade fez pós EAD em Tecnologias na Aprendizagem Foto: Arquivo Pessoal

Geralmente, quem opta por esse tipo de curso já está no mercado de trabalho e busca aprimoramento ou reposicionamento profissional. Ozeas Vieira Santana Filho, diretor de Educação a Distância do Centro Universitário Senac, lembra que a formação continuada é essencial em um mundo em constante mudança, permitindo que as pessoas mantenham suas habilidades atualizadas e continuem a crescer em suas carreiras. A EAD facilita essa dinâmica.

Aprimoramento

Jade Zaniboni Cerejo, 32 anos, é professora de Biologia e artesã em Palhoça, Santa Catarina, e decidiu se aprimorar em um curso EAD para alavancar sua carreira. A docente se formou no curso de pós-graduação em Tecnologias na Aprendizagem do Senac EAD, em 2022. “Escolhi esse curso para aperfeiçoar a didática e aprender a usar as ferramentas tecnológicas nas minhas aulas. A EAD foi fundamental para eu conciliar estudos, trabalho e maternidade.”

Ela conta que foi muito importante a escolha da instituição. “Escolhi o Senac EAD pelo renome e pela garantia de que teria um ensino de qualidade. Os conteúdos atenderam perfeitamente às demandas da área da educação, trazendo metodologias ativas de ensino e aprendizagem e nos capacitando para inovar sempre em sala de aula.”

Jornada de transformação

O curso de pós-graduação despertou em Jade desafios para além da sala de aula. Hoje ela é uma empreendedora. “Transformei um cômodo na minha loja de modelos didáticos, divulgo e vendo pela internet.”

Ainda como aluna de pós-graduação, Jade já demonstrava seu espírito empreendedor. Ela venceu a categoria de Pós-graduação na 14ª edição do Empreenda Senac, um programa do Senac São Paulo que estimula iniciativas empreendedoras dos alunos desde 2008. Sua proposta foi desenvolver um modelo didático para o ensino de ciências, focado na acessibilidade para estudantes com deficiência visual. Jade explica que a ideia surgiu durante um estágio na graduação e foi aprimorada na pós, aplicando os conhecimentos adquiridos no curso.

Vantagens competitivas

Segundo Tatianne Brito Fontes, coordenadora de RH da Catho, os profissionais que buscam aprendizado contínuo têm vantagens relevantes. “Elas incluem atualização de conhecimentos, desenvolvimento de novas habilidades, networking e aumento da empregabilidade e competitividade”, enumera. “Com a rápida evolução das tecnologias e das práticas profissionais, a capacidade de aprender continuamente por EAD é um diferencial significativo.”

Ela considera que as empresas, de maneira geral, têm se tornado cada vez mais receptivas e valorizam os cursos EAD, com reconhecimento da qualidade do ensino. “As formações a distância são uma excelente ferramenta para que os profissionais invistam em suas carreiras de maneira contínua e eficiente.”

Para todos

O Senac EAD oferece mais de 400 opções de cursos: conheça todas as possibilidades e tipos de formação

Cursos livres: para ingressar ou se aprimorar no mundo do trabalho

232 opções de cursos em 15 áreas

Novidades: Governança Hoteleira e Assistência de Enfermagem em Saúde do Idoso

Cursos técnicos: inserção no mercado para nível técnico – nível médio

4 opções de cursos em 8 áreas

Novidade: Técnico em Qualidade

Graduação: formação superior (bacharelados, licenciaturas e tecnólogos)

A distância, com 2 encontros presenciais por semestre para avaliações

29 opções de cursos em 8 áreas

Novidades: Tecnologia em Segurança Cibernética, Tecnologia em Gastronomia, Tecnologia em Design Gráfico e Tecnologia em Design de Moda

Pós-graduação: foco no crescimento profissional

49 opções de cursos em 11 áreas

Novidades: UX Design, ESG, Gestão de Informática em Saúde, Liderança e Desenvolvimento Humano

Extensão Universitária: aperfeiçoamento e atualização profissional