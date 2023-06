Arqui: Crianças desenvolvem projeto para ensinar escolhas saudáveis na alimentação

Alunos do Colégio Marista Arquidiocesano criam um mini mercado para auxiliar no aprendizado

As turmas do 1º ano do Ensino Fundamental do Colégio Marista Arquidiocesano montaram um supermercado "de verdade" na brinquedoteca da Educação Infantil. As crianças denominaram o espaço de "Super Arqui".

Os alunos, que em média possuem 06 anos de idade, conheceram produtos reais que estão à venda nas prateleiras dos mercados, aprenderam a escrever novas palavras baseadas no que se encontra nas gôndolas, como sabonete, ovos, leite em pó, cereal, arroz, suco, entre outras, e a fazer escolhas mais saudáveis, podendo levar esse aprendizado para seus familiares.

A atividade também permitiu que eles descobrissem a importância do valor nutricional dos alimentos por meio do uso de um aplicativo denominado "Desrotulando", primeiro software de food score do Brasil, feito por nutricionistas, aliando a tecnologia ao projeto.

"Para fazer um bolo, você pode usar aveia no lugar da farinha", ensinavam os alunos para os colegas e professores, após a experiência. Ao final, os pequenos participaram de um jogo sobre reciclagem e aprenderam o descarte correto do lixo.

De acordo com a coordenadora da Educação Infantil do Colégio Marista Arquidiocesano, Márcia Sayoko Nanaka, atividades como essa, além de ensinarem sobre escolhas saudáveis para a alimentação, envolvem diversas outras possibilidades. "Os alunos elaboraram hipóteses de escrita, o valor nutricional dos alimentos e resolvem situações-problema, utilizando estratégias de cálculos mentais, além de outras habilidades, como criatividade, habilidade de negociação e relacionamento interpessoal, por ser um trabalho em grupo", esclarece a professora.