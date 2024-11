Como não errar nos cálculos do vestibular? Vídeo do Estadão orienta quem vai fazer exame

Como não errar nos cálculos durante as provas do vestibular? O terceiro vídeo do “Pov da Lousa”, série do Estadão em parceria com o Tik Tok, oferece aos vestibulandos dicas para garantir um bom desempenho nas equações e não se perder em meio ao X e ao Y.

As orientações são do professor Victor Polillo (@professorvictorpolillo). A primeira dica é anotar todos os dados. “Escreva cada valor e informação importante do enunciado. Isso ajuda a organizar o raciocínio e entender o problema”, diz.

A segunda dica é transformar em cálculo aquilo que você anotou. “Isso é como traduzir do português para a matemática”, afirma o educador.

Terceiro vídeo da série é do professor Victor Polillo (@professorvictorpolillo) Foto: Reprodução/TikTok

PUBLICIDADE A terceiro recomendação é nomear o valor que você quer descobrir. “Pode ser X, Y. Dessa forma fica mais fácil montar a equação, visualizar e resolver”, diz. A quarta dica é sempre checar a pergunta. “Muitos alunos fazem o cálculo errado por não verificar o que foi pedido. Se a questão pede X mais Y, você precisa calcular a soma, e não somente X ou Y isoladamente”, alerta.

A última dica é usar o bom senso. “Pare para conferir se sua resposta faz sentido. Se o preço de um bolo era R$ 30 e teve um aumento de 20%, ele não pode sair por R$ 6″, exemplifica.

POV da Lousa. O POV da Lousa é uma série de seis vídeos curtos conduzidos por três professores que são também criadores de conteúdo nas redes sociais. O objetivo é oferecer dicas rápidas e valiosas para quem vai enfrentar a segunda fase dos principais vestibulares do Brasil.

Os responsáveis por ajudar os candidatos serão os educadores Victor Polillo (@professorvictorpolillo), especialista em Matemática; Lucas Moreno (@moleculando), de Química; e Carol Jesper (@portugueselegal), dedicada ao Português. No TikTok, eles já são conhecidos pela didática que combina informação técnica e linguagem acessível.

No primeiro vídeo da série, o professor Lucas Moreno (@moleculando) dá dicas para quem vai fazer as provas – é melhor começar pelas perguntas mais fáceis ou pelas mais difíceis? No segundo vídeo, a professora Carol Jesper (@portugueselegal) alerta sobre os erros mais comuns praticados na redação.