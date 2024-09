Focas do Estadão: conheça os participantes da 14ª turma de Jornalismo Econômico

A 14ª turma do Curso Estadão de Jornalismo Econômico já está formada. Os 25 focas selecionados terão, a partir de 16 de setembro, a oportunidade de vivenciar uma rotina única de aulas de jornalismo e economia, além de desenvolver projetos especiais e atividades nas redações do Estadão e do Broadcast/Agência Estado.

O programa é realizado de forma híbrida, com três meses de duração, e garante certificado pela Escola de Economia da Fundação Getulio Vargas (EESP-FGV), parceira do Grupo Estado neste treinamento para jovens jornalistas.

Economia na teoria e na prática: durante o curso, focas participam de atividades especiais para entender o funcionamento do mercado financeiro; na foto, a B3

As atividades seguem até 13 de dezembro e incluem palestras com editores e repórteres, aulas especiais com agentes de mercado e entrevistas coletivas com autoridades de diferentes setores. Esta edição conta com patrocínio da JBS e do Mercado Pago.





Veja a lista dos foquinhas da 14ª turma:

Ana Carolina Poleze Messias

Bruna Soares Rocha

Ellen Chrystina da Silva Travassos

Felipe Pereira de Paula

Publicidade

Gabriela Alves Pessanha

Guilherme Schanner e Silva

Henrique Silva Afonso de Mendonça

Isabel Berns Lima

João Pedro Adania

Juliana Alves Mendonça

Karoline Araujo Guimarães

Publicidade

Leonardo Souza Godim de Oliveira

Luana Queiroz Simões

Lucas Noronha Keske

Luis Antonio Ferreira de Souza

Maria Carolina Neris Gonzalez

Maria Verônica Hoinatz Magnabosco

Mariana da Silva de Souza

Publicidade

Mateus Mello

Natanael Pereira dos Santos

Nino Guimarães

Paula Bulka Durães

Pedro de Paiva Monteiro

Sofia Missiato Barbuio

Vitor Moraes Pereira de Queiroz