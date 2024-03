Focas Estadão: veja lista de selecionados para segunda fase do 34º Curso de Jornalismo

Os candidatos para a segunda fase do processo seletivo do 34º Curso Estadão de Jornalismo já foram selecionados! A próxima etapa ocorrerá virtualmente entre os dias 25 e 27 de março, e o resultado final será divulgado até o dia 1º de abril. Trinta jovens jornalistas vão participar do tradicional programa de treinamento, realizado em parceria com a Universidade de Navarra, na Espanha.

Confira a lista abaixo e verifique seu e-mail para as instruções sobre a segunda fase. Se ainda não foi desta vez, não deixe de se inscrever para o Curso de Jornalismo Econômico, no segundo semestre, ou de tentar novamente no ano que vem.

Redação do Estadão: Focas fazem rodízio em diferentes editorias, com atividades na prática

O programa ocorre entre 15 de abril e 12 de julho, em período integral. As aulas são virtuais nas cinco primeiras semanas e, depois, passam para o modelo presencial, na sede do Estadão, em São Paulo. Esta edição conta com o patrocínio do Mercado Livre.





Aprovados para a segunda fase do 34º Curso Estado de Jornalismo:

Adriana Albuquerque Almeida Victorino

Aimmeé Araújo dos Santos

Aline Lima Ramalho

Publicidade

Amanda Saori Teixeira

Ana Caroline Alves dos Santos

Ana Gabrielly Souza De Carvalho

Ana Luísa Milhomens de Sousa Gomes

Ana Luísa Rocha Aragão

Ana Luiza Otrente Batista

Andrei Gobbo

Publicidade

Andrei Semensato Caldas

Andreza Costa Dias

Anna Paola Scabello Araia

Annandra Lís Viana Rodrigues

Assíria Florêncio Felix da Silva

Beatriz Bortoletto Moreno

Beatriz da Silva Viana

Publicidade

Beatriz de Almeida Bedendo

Bianca Bichet Ramires

Camila Xavier de Barros e Souza

Carolina Antunes

Carolina Neves Ferraz do Amaral

Cecília Costa Medeiros do Nascimento

Cecília Petrocelli Fontoura

Publicidade

Crisley Santana da Silva

Cynara Maíra Jeronimo de Paula

Daniela Silva Ferreira

Diego Alejandro Meira Valencia

Eduardo Reis Cominato de Lima

Elton Mateus Félix

Emanuele Santos Almeida

Publicidade

Emerson William Souza de Jesus

Euziane Erlem Gomes Bastos

Felipe Baldez Brasil

Fernanda Polo

Gabriel de Souza Lima

Gabriel Guimarães Vieira

Gabriel Lino Nascimento

Publicidade

Gabriel Lopes Gomes

Gabriel Martino de Castro Machado

Gabrielle Gonçalves Santos

Geovanna Dourado Hora

Glícia Barbosa Lopes

Guilherme de Franco Nannini

Guilherme Schanner e Silva

Publicidade

Hyago de Paula Bandeira

Isabela Bernardes Soares

Isabela Gonçalves de Brito da Rocha

Isabella Arruda Coura

Isabella Pugliese Vellani

Isadhora Santa Clara

Isadora Mendes de Godoy

Publicidade

Islany Oliveira Caldeira

Ítalo Leite Marques

Izabela Morvan da Silveira

Janeise Cristina Santos da Silva

Jefferson da Silva Souza

Jennifer de Carvalho Soares

John Kaercher Machado da Silveira

José Carlos de Souza Castro

José Gabriel Damasceno Almeida

Julia Brito Maciel

Julia Rugai

Karina Merli

Laryssa Rodrigues Oliveira Campos

Leticia de Toledo Quadros Musco

Letícia Izabel Araujo Linhares

Lucas Noronha Keske

Luccas Lucena de Paula

Luisa Cardoso dos Santos

Luísa Lombardi de Moura e Silva

Ma Leri Silverio da Silva

Madelayne Hemely Tereza Araújo

Maria Carolina Neris Gonzalez

Maria Eduarda Gomes Fernandes Martins Ferreira

Maria Eduarda Welter

Maria Luiza Valeriano de Menezes

Natanael Pereira dos Santos

Nicolas Nunes Martins

Pedro Augusto Brienza de Carvalho

Pedro Lima Rego

Pedro Pimenta Giusti

Pedro Ribeiro Ferro

Pedro Vedovato Jardim

Rebeca Oliveira Rodrigues de Freitas

Rebeca Villaça Kroll

Sofia Missiato Barbuio

Soraia Joffely da Silva

Stella Gontijo Xavier

Suzane Chagas da Silva

Tiago Henrique Bernardino Romão

Victor Hugo Pereira Mendes

Vincenzo Calcopietro Neto

Vinícius Barbosa Harfush

Vinícius Caldeira Novais

Vinícius Costa Micheletto Braz

Vinicius Ribeiro Rodrigues

Vitória Hasckel Loch

Wesley Bião

Willian Vinicius de Oliveira

Yuri Euzébio