Fuvest 2025: Lista dos aprovados na primeira fase do vestibular da USP é divulgada; veja

A Fuvest antecipou para esta sexta-feira, 29, a divulgação da lista dos aprovados na primeira fase do vestibular 2025. A relação está disponível desde as 12h no site da Fundação e pode ser vista neste link. No cronograma inicial, as informações seriam publicadas na segunda-feira, 2.

Os locais de prova dos aprovados para a segunda fase serão divulgados em conjunto com os resultados, na Área do Candidato. As provas serão realizadas nos dias 15 e 16 de dezembro e acontecerão em 23 cidades da região metropolitana de São Paulo e do interior e litoral paulista.

A primeira fase ocorreu no dia 17 de novembro. O índice de abstenção foi de 7,48% - o menor da história dessa prova. O exame teve 5 horas de duração e foi aplicado em 32 cidades do estado de São Paulo. Os estudantes tiveram que responder a 90 questões de conhecimentos gerais e múltipla escolha. A prova tratou de temas como as mudanças climáticas, abordou questões de política internacional em charge do recém-eleito presidente americano Donald Trump criticando imigrantes e ainda usou canções de Taylor Swift, da banda R.E.M e de Ary Barroso.

Primeira fase da Fuvest foi realizada no dia 17 de novembro Foto: Werther Santana/Estadão

Este ano, a Universidade de São Paulo (USP) oferece 8.147 vagas distribuídas entre ampla concorrência, egressos de escola pública e pessoas egressas de escolas públicas autodeclaradas pretas, pardas e indígenas.

Medicina segue como curso mais disputado

Como em anos anteriores, cursos na área de saúde continuam sendo altamente procurados, o que reflete uma tendência de mercado de trabalho voltada para a saúde, bem-estar e saúde mental, segundo a USP.

Medicina permanece como o curso mais concorrido, com uma relação de 96,5 candidatos por vaga, uma diminuição em relação ao ano passado, quando a relação era de 117,6.

Calendário vestibular FUVEST 2025