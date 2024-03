Hoje chamei o Daniel Blumen para falar sobre como usar a IA a seu favor no Linkedin.

As inovações tecnológicas têm causado uma transformação significativa nos conceitos socioeconômicos e nas estruturas organizacionais. Esse cenário tem impulsionado as corporações a integrarem novas tecnologias em seus processos, visando promover a coesão entre diferentes áreas e equipes para alcançar resultados sustentáveis e significativos. O departamento de Recursos Humanos está cada vez mais envolvido nesse contexto, sendo diretamente impactado pelas mudanças enquanto apoia o desenvolvimento do negócio e da organização no ambiente digital atual. Uma das tecnologias que está revolucionando as atividades de RH é a Inteligência Artificial (IA), por meio de processos digitais que automatizam diversas tarefas, incluindo o Recrutamento e Seleção (R&S). A IA desempenha um papel crucial na formação de equipes de alto desempenho, reduzindo erros de contratação, otimizando a alocação de talentos e agilizando os processos, o que resulta em economia de custos. No entanto, o volume de currículos recebidos para uma vaga e a falta de padronização podem dificultar a análise por parte dos profissionais de RH, impedindo que todos os candidatos sejam avaliados de forma justa e adequada. Nesse contexto, a IA pode ser um importante caminho na seleção dos candidatos mais indicados para a posição disponível. Neste contexto, o Linkedin pode ser um grande aliado dos recrutadores e candidatos, e aqui não estou falando em aplicar para posições encontradas na plataforma e sim o que fazer para ser encontrado por recrutadores através do sistema de IA, desta que é a maior rede social profissional do mundo com mais de 1B de usuários globalmente e mais de 70 milhões só no Brasil. O LinkedIn é uma rede social que auxilia tanto organizações que desejam atrair os melhores talentos, quanto profissionais que estão em busca de novas oportunidades na carreira. Porém, não basta ter um perfil no LinkedIn para se beneficiar do poder dessa rede social corporativa. É necessário usá-lo de forma estratégica, saber o que preencher no para aumentar as chances de ser encontrado por recrutadores.

Como otimizar seu perfil do LinkedIn para impulsioná-lo:

PUBLICIDADE Existem quatro categorias de perfil: iniciante, intermediário, avançado e campeão. Ter um perfil campeão é fundamental para aumentar sua visibilidade aos olhos dos recrutadores. Isso ocorre porque, quando o recrutador usa a ferramenta LinkedIn Recruiter, os perfis campeões são destacados nas primeiras páginas. Analogamente à pesquisa no Google, onde tendemos a olhar apenas as primeiras páginas, os recrutadores fazem o mesmo. Portanto, ter um perfil campeão coloca você na posição privilegiada de ser considerado primeiramente e incluído na shortlist do recrutador. Para ter um perfil campeão, é necessário preencher sete itens. São eles: Foto do perfil, Localidade, Setor, Sobre, Experiências, Formação acadêmica e Competências. Vamos falar sobre cada um deles: Foto do Perfil:

A escolha da foto do perfil é bastante importante, pois representa o primeiro contato que você terá com os recrutadores. Portanto, é essencial selecionar a imagem com cuidado. Garanta que a fotografia reflita fielmente quem você é. Além disso, evite óculos escuros ou qualquer coisa que possa obscurecer seu rosto. Self não é bem-vindo e nem aquela foto em que você foi padrinho ou madrinha de casamento.

É importante especificar a localidade desejada no item "localidade", pois os recrutadores costumam realizar buscas com base na cidade ou estado em que a vaga está disponível. Por exemplo, se o recrutador estiver no Rio de Janeiro e você estiver interessado em trabalhar nessa cidade, é recomendável indicar Rio de Janeiro como sua localidade, mesmo que você resida em São Paulo. Isso aumentará suas chances de ser contatado pelo recrutador.

Setor: Para otimizar seu LinkedIn e impulsionar sua carreira, é fundamental incluir o setor em que atua para atrair a atenção de recrutadores em potencial. Só é possível incluir um setor. Escolha onde atua ou quer atuar.

Sobre:

É outro campo importante para se conseguir o perfil campeão e mapeado pela IA do Linkedin, para te levar aos recrutadores. Neste espaço, você deve destacar sua área de atuação, competências, habilidades e conquistas profissionais. Você pode contar sua história de forma contextualizada, usando técnicas de storytelling para tornar sua trajetória mais cativante para os recrutadores, ou você pode optar pelo formato de resumo das qualificações, comumente usado no início dos currículos. Lembre-se de que o LinkedIn permite mais caracteres do que um currículo tradicional, que geralmente não deve ultrapassar duas páginas. Portanto, aproveite ao máximo esse espaço para apresentar-se de maneira completa e envolvente.

Uma dica bacana é colocar o endereço de email no final do sobre, pois caso o recrutador não seja sua conexão de 1º grau no Linkedin, será mais fácil para te acessar.

Experiências:

O campo "Experiências" é outro campo mapeado pela IA do LinkedIn. Aqui, você deve detalhar suas experiências profissionais, destacando seus resultados. É essencial utilizar palavras-chave relevantes para o cargo que busca. Além disso, inclua o cargo desejado ou atual, lembrando-se de que ele deve ser composto pela posição e área, por exemplo: Gerente (posição) de Planejamento Financeiro (área).

Formação Acadêmica:

Incluir a formação acadêmica, é outro campo que conta para chegar ao perfil campeão. Essas informações devem ser organizadas em ordem cronológica, da mais antiga para a mais recente, e é recomendável incluir as datas de início e conclusão de cada uma delas.

Competências:

Para criar um perfil de destaque e atrair a atenção dos recrutadores, é importante ter entre 5 e 50 competências profissionais listadas. Recomenda-se identificar as principais competências valorizadas pelos recrutadores e destacar cinco delas como as mais relevantes. Faça um exercício a partir das vagas que encontrar no Linkedin. Veja quais as competências em comum entre elas e adicione ao seu perfil.

2.Como verificar se o seu perfil é considerado campeão?

Você pode observar uma régua cinza que aparecerá entre a cartela principal do LinkedIn e o painel de análise. Essa régua é exibida em todos os perfis, exceto nos perfis considerados "campeão". Na prática, ela oferece dicas sobre o que precisa ser preenchido para tornar seu perfil campeão.

3.Complementando as dicas para aumentar ainda mais as chances de ser encontrado:

É recomendável que você tenha um perfil em português nativo e, se for fluente em inglês, crie também um perfil nesse idioma. Você conseguirá fazer isso no seu perfil, apenas espelhando-o em outro idioma e traduzindo os campos necessários. Não é preciso criar um perfil novo. Esta dica de ter um perfil em inglês, por exemplo se deve ao fato de que os recrutadores podem buscar por palavras-chave em inglês e, assim, serem direcionados ao seu perfil.

4.Palavras-chave no LinkedIn: importância e como usar:

Conforme comentei no início deste artigo, atualmente, os departamentos de Recursos Humanos têm se valido cada vez mais da tecnologia para facilitar a triagem de currículos através de palavras-chave. Da mesma forma, utilizar as palavras-chave corretas em seu perfil do LinkedIn é essencial para se destacar e atrair a atenção dos recrutadores.

Reforçando que no título do perfil, é recomendado ser específico, incluindo o cargo desejado ou atual, sempre composto por posição e área, como mencionado anteriormente, por exemplo: "Analista de RH", "Analista de Vendas", "Gerente de Vendas".

Para isso, é importante realizar uma análise das suas aspirações e estabelecer palavras-chave direcionadas às suas expectativas, relacionadas à indústria, segmento, função ou área de atuação em que você busca oportunidades. Por exemplo, quem procura uma vaga na área de RH deve incluir palavras-chave como "Treinamento e Desenvolvimento", "Negociação Sindical", "Recrutamento e Seleção", entre outras.

No entanto, não exagere no uso de palavras-chave, pois isso pode comprometer a objetividade e a qualidade do seu perfil no LinkedIn. Procure usar de forma estratégica e natural, tanto nas descrições de suas experiências e resultados quanto nos campos "Sobre".

