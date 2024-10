Nº de universitários de curso a distância encosta no total de presenciais; EAD deve superar este ano

BRASÍLIA- O número de matrículas no ensino superior na modalidade a distância no Brasil está praticamente empatado com a quantidade de estudantes no modelo presencial. Caso a tendência de crescimento do ensino a distância (EAD) se mantenha, como vem ocorrendo nos últimos anos, esse modelo deve superar a educação presencial ainda neste ano.

Os cursos remotos têm ganhado mais alunos diante da facilidade logística e pelos custos mais baixos. Especialistas, porém, têm apontado a necessidade de melhorar a fiscalização sobre essas graduações de forma a evitar perda de qualidade - sobretudo em áreas estratégicas, como a formação de professores. As faculdades, por sua vez, dizem que há boa estrutura e oferta de conteúdos na modalidade.

Modalidade online tem atraído mais alunos por sua facilidade logística e custo mais baixo Foto: Mediaphotos - stock.adobe.com

O Ministério da Educação (MEC) apresentou nesta quinta-feira, 3, os dados do Censo da Educação Superior 2023. A análise é feita anualmente pelo Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e considera instituições públicas e privadas. O ministro da Educação, Camilo Santana, que atua na campanha política das eleições municipais no Ceará, não participou da agenda.

PUBLICIDADE De acordo com os dados apresentados, no ano passado o Brasil registrou 4.913.281 alunos na modalidade a distância e 5.063.501 no modelo presencial, diferença de apenas 150.220 matrículas. O dado anterior a esse mostrava 4.330.934 matrículas na modalidade a distância e 5.112.663 no presencial, uma diferença de 781.729 vagas. A estatística mostra que mesmo tempo em que o número de matrículas a distância cresce, a quantidade de alunos no presencial vem caindo. De um ano para outro, houve uma retração de cerca de 49 mil vagas no presencial. No mesmo período, foram quase 600 mil vagas a mais a distância.

Considerando o total de matrículas, o curso de Pedagogia é o que reúne maior número de matrículas EAD: 689.663. Já no presencial, o curso com maior número de matrículas é Direito, com 658.530 matriculados.

O crescimento da modalidade tem trazido preocupação em relação à formação de professores, já que 67% dos matriculados em licenciaturas estão em cursos a distância. Em maio, o MEC homologou resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE) que determina que cursos de licenciatura a distância devem oferecer no mínimo 50% das aulas em formato presencial. Para a secretária de Regulação e Supervisão da Educação Superior (Seres) do MEC, Marta Abramo, essa regra vai impactar diretamente na oferta de EAD na área.

“Todas (instituições) terão de se adaptar para cumprir as novas diretrizes que preveem essa carga presencial e prática intensa”, afirmou.

Nas últimas edições, o Censo tem mostrado crescimento expressivo do ensino a distância. A modalidade ganhou força sobretudo após a pandemia de covid-19, quando o isolamento social restringiu atividades presenciais em todo país. Nos últimos dez anos, conforme mostrou a edição do Censo em 2023, o número de cursos de educação a distância cresceu 700%.

O secretário executivo do Ministério da Educação, Leonardo Barchini, afirmou que o MEC não é contra o modelo, mas que é necessária uma regulação robusta. “Essa matrícula aumenta de maneira um pouco desenfreada muito pela demanda da população, mas também por conta dessa regulação que a gente está revendo hoje”, afirmou o secretário.

O MEC deve publicar em breve um novo decreto para regulamentar a EAD no Brasil. A pasta não detalhou, no entanto, quando isso será feito. De acordo com a secretária de regulação, Marta Abramo, o MEC está focado justamente na revisão de parâmetros de qualidade para avaliar o setor. “A gente tinha um documento de 2007 e precisava rever toda essa situação. É isso que estamos fazendo agora”, disse.