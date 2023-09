Sustentabilidade nos vestibulares e ENEM: vem saber mais!

O professor de Biologia, Luciano Libardi, do Colégio e Curso Oficina do Estudante, tira as principais dúvidas sobre: sustentabilidade, mudanças climáticas, fontes de energias renováveis e demais assuntos que podem cair nas provas dos vestibulares 2024 e, também, no ENEM.

Quando a temática envolve sustentabilidade e mudanças climáticas, boa parte das questões vai abordar o ciclo do carbono, uma vez que, o excesso de CO2 e CH4 na atmosfera acentua o efeito estufa e, consequentemente, aumenta a temperatura média do planeta. O que esse aquecimento global acarreta?

Derretimento das geleiras;

Aumento do nível dos oceanos;

Processo de desertificação (aumento das secas);

Tempestades mais severas.

Uma das principais dúvidas dos alunos é achar que o efeito estufa é ruim quando, na verdade, o efeito estufa acentuado é que acaba sendo prejudicial para os ecossistemas.

Combustíveis Fósseis

Outra dúvida muito comum é comparar o uso de combustíveis fósseis, como a gasolina, com o etanol. A queima do etanol libera CO2 -- que a cana-de-açúcar fixou durante a fotossíntese, ou seja, o CO2 liberado na queima já estava na atmosfera antes da cana fixá-lo na fotossíntese.

Já o gás carbônico -- liberado da queima dos combustíveis fósseis, estava no petróleo (preso no subsolo) e, ao queimá-lo, há a liberação de CO2 que não estava na atmosfera. Sendo assim, o uso de etanol como combustível é menos pior do que a gasolina.

Novas Tecnologias e chuva ácida

Painel solar é uma das alternativas sustentáveis de geração de energia

O desenvolvimento de novas tecnologias tem permitido a implementação de painéis solares, turbinas eólicas e até mesmo o uso de motores elétricos ao invés dos motores a combustão.

A substituição destes por elétricos reduz, não apenas a emissão de gases de efeito estufa, como os que contribuem com a chuva ácida, como os óxidos de enxofre (SO2 e SO3) e de nitrogênio (N2O, NO e NO2).

Questões sobre os problemas relacionados à chuva ácida também são dúvidas recorrentes. A queda do pH das águas oceânicas prejudica o fitoplâncton -- fonte de alimento de diferentes organismos e animais -- o que pode modificar os níveis tróficos e acarretar a extinção de diferentes espécies marinhas.

Outro problema é que a acidificação prejudica os recifes de corais, gerando consequências irreversíveis. Além dos corais, outros organismos podem ser afetados, como algas, plânctons e moluscos, dificultando sua capacidade de formar conchas e levando ao seu desaparecimento.

Vale lembrar que mesmo as turbinas eólicas, que parecem não causar impacto ambiental, acarreta poluição sonora causada pelo girar das hélices.

Plásticos: problema do presente e do futuro

Um problema atual relacionado ao plástico é a presença do componente no organismo. Pela primeira vez, um estudo detectou a presença de microplástico no sangue humano, que chega até o organismo por meio do consumo de alimentos embalados e de carnes de animais contaminados, além da inalação do ar e da água que bebemos, por conta da poluição do material no meio ambiente.

O consumo consciente de plásticos é a melhor solução, a curto prazo, para evitar utilizações desnecessárias e de uso único, como copos, canudos e sacolas plásticas de mercado. Que tal começar a utilizar sacolas retornáveis ao fazer compras?