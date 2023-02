custom_embed - assets

A embaixadora Irene Vida Gala, subchefe do Escritório de Representação do Itamaraty em São Paulo, avalia que a diplomacia brasileira precisará reconstruir pontes de diálogo com o mundo sob o governo Lula. A diplomata comenta ainda os avanços da presença das mulheres no Itamaraty.

A embaixadora tomou posse nesta segunda, 16, como presidente da recém-formada Associação de Mulheres Diplomatas Brasileiras (AMDB). A entrevista foi gravada em 14 de dezembro de 2021.