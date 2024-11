Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank abrem sítio para estadia em motorhome: ‘Detalhes feitos com amor’

Renovar as energias na montanha durante o final de semana é uma delícia. Se a acomodação for fora da caixa, já abre a mente para vivenciar um pouco de outras épocas e realidades. E se o trailer for de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, não vão faltar histórias para contar sobre a viagem.

A partir desta quinta-feira, 21, o anúncio da acomodação do casal entrará no Airbnb para uma estadia exclusiva com direito a um tour guiado no Rancho da Montanha pelos artistas durante o final de semana de 6 a 8 de dezembro. O recém-reformado trailer está localizado no sítio da família em Paraíba do Sul, na região serrana do Rio de Janeiro. O local já é cenário de muitos momentos de dolce far niente com os três filhos que eles compartilham nas redes sociais.

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank abrem as portas do novo trailer para uma estadia exclusiva Foto: Andre Nicolau/Divulgação

PUBLICIDADE Gagliasso relata que, em um belo dia, a mulher o surpreendeu falando: “Amor, comprei um trailer para o rancho. Pensei em a gente fazer uma casinha mesmo. Vamos deixar ele com a nossa cara”. Giovanna acrescenta: “Eu tinha o sonho de ter um trailer e o comprei em um site”. A motorhome ganhou o nome Girassol. Reformada por dentro durante um ano, o seu estilo original foi mantido por fora. A acomodação está situada perto do local onde a energia solar do sítio é gerada, ao lado do “Jardim do Sol” com cactos e plantas de coleção que não precisam de muita água, e próxima à área onde ficam os cavalos, o que contribui para um clima texano.

Publicidade

Questionada se o trailer possui glamour, Giovanna responde: “Cada detalhe é bem pensado e feito com muito amor. Cada plantinha colocada, a cozinha, o quarto. O glamour, na verdade, está no entorno dele: o céu azul com aquelas maravilhosas estrelas, aquelas nuvens brancas densas. Ele tem um teto que você pode abrir e ver as estrelas que brilham”.

Abertos a interagir com os hóspedes, a curiosidade sobre suas vidas não os preocupa; pelo contrário. “Vai ser um prazer trocar ideias, conversar sobre o sítio, porque lá é um dos lugares que mais amamos. Vou adorar plantar uma árvore junto, mostrar o Jardim do Sol, e ser um grande anfitrião”, diz Gagliasso.

As pessoas que conseguirem a reserva poderão usufruir da piscina, sauna, academia e áreas de lazer. O trailer acomoda até três indivíduos (dois adultos e uma criança de até 12 anos). As reservas estarão disponíveis a partir do próximo dia 28, às 14h, por R$ 200 a diária.

Na área do trailer, Gagliasso e Giovanna costumam fazer fondue na lareira de pedra com os filhos Titi, Bless e Zyan, que adoram a atividade. Eles colocam um karaokê e as crianças cantam e brincam de casinha. “É um ambiente que todos curtem muito”, diz Giovanna.

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank na parte externa, onde fica o trailer Foto: André Nicolau/Divulgação Airbnb

Vínculo da família com o rancho

O casal frequenta o sítio sempre que pode, especialmente quando as crianças não têm aula ou compromissos sociais. Eles passam vários finais de semana do ano e alguns feriados lá. “É um lugar muito especial. Parece que o tempo passa mais devagar, permitindo que façamos coisas mais prazerosas”, reflete Giovanna.

Publicidade

Gagliasso, por sua vez, explica por que escolheu Paraíba do Sul como refúgio familiar: “Quando estávamos em busca de um lugar para compartilhar nosso amor pela natureza, este local nos acolheu como nenhum outro. Pesquisamos muito e foi um achado”.

PUBLICIDADE Giovanna também relembra: “Queríamos um lugar onde pudéssemos respirar e nos sentirmos parte da natureza. Lá, não se vê muitas casas próximas umas das outras, e era isso que queríamos. Demorou para encontrá-lo, idealizávamos muito”. Gagliasso intervém, dizendo que encontrar o terreno causou forte emoção: “Tanto que quando o encontramos, começamos a chorar”. Indagados se pensam em mudar de carreira, considerando o envolvimento em projetos de reforma e design, os dois riem. Giovanna lembra que seu pai é arquiteto. Gagliasso confessa: “Eu amo uma obra.” Sobre seus planos como ator nos próximos meses, ele brinca: “Larguei, né?” Na verdade, o artista está na série Os Quatro da Candelária, da Netflix, e tem duas estreias no próximo ano: o filme Corrida dos Bichos, com Rodrigo Santoro e Isis Valverde, entre outras estrelas, na Amazon, e Por um Fio, um longa em que interpreta o irmão de Drauzio Varella, que faleceu aos 44 anos devido a um câncer. No próximo ano, a dupla também gravará uma comédia juntos sobre, quem diria, o relacionamento de um casal que tem filhos em meio ao caos de uma obra, intitulada Quem Casa Quer Casa, com direção de Joana Mariani.