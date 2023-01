Feng Shui: 6 dicas para elevar a energia da sua casa

É natural do ser humano ver a vida em ciclos. É natural que de tempos em tempos surja a vontade de uma mudança – seja para encerrar ou receber um ciclo novo. Uma delas envolve transformar a casa. Afinal, como mudar sem que o seu espaço de refúgio mude com você?

“Um ambiente positivo impacta diretamente na saúde, melhorando o sono e recarregando as energias”, diz a arquiteta Luciana Patriarcha. Exatamente por focar no equilíbrio dos ambientes da casa, o Feng Shui se tornou popular. Sua inspiração vem da natureza e, por isso, incentiva a sua presença, mas também sua dualidade – daí o equilíbrio. Feng simboliza o vento, força invisível; Shui, a água, o palpável.

“A gente defende que você tenha a sua casa como um lugar que realmente se conecte com a sua essência. Isso é primordial. E uma das formas que trabalhamos é com a área espiritual, na qual o Feng Shui entra”, explica a arquiteta Giovanna Gogosz, especializada em psicoarquitetura.

De acordo com ela, o mais importante é que as mudanças façam sentido para a pessoa que mora ali. Confira abaixo algumas dicas para transformar a sua casa.

Divida seus espaços

A base do Feng Shui começa pelo baguá, um diagrama octogonal usado como um mapa da casa. Cada um dos seus lados representa uma área da vida: trabalho, espiritualidade, família, prosperidade, sucesso, relacionamento, criatividade e amigos. A ideia é encontrar onde fica cada um e transformar o ambiente diante disso. Mas independentemente do baguá, sempre é bom ter as áreas da casa divididas.

Setorize os espaços da casa e os preencha com aquilo que ele precisa. Na cozinha de Adriana Canin, Daniela Alves Trovo e Marcia Okamura para a Casacor Ribeirão Preto, por exemplo, tons de cinza, madeira e livros de culinária. Foto: Felipe Araujo

“A nossa mente trabalha com viés associativos. Então, por exemplo, se todas as vezes que você entrar no quarto, você se direcionar para o seu computador para trabalhar, isso vai criar uma tendência. E quando você for entrar para dormir, seu cérebro vai ativar o modo trabalho, o que vai interferir no seu sono e você ficará com uma produção irregular”, afirma. Separe as áreas e as harmonize com as energias que elas pedem.

Se não puder usar o baguá, pense na área da casa que mais se identifica com o trabalho e leve elementos e cores que ajudem no foco e na produtividade, por exemplo.

Alimente a alma da casa

O Feng Shui é mais entendido como um estilo de vida do que algo ditado com regra. O harmônico de um pode não ser o mesmo para você. Assim, o melhor jeito de elevar a energia da casa é colocá-la na vibração que você se sente feliz, com suas músicas favoritas e cheiros que tragam prazer. Desde velas, incensos, óleos essenciais ou até plantinhas. O alecrim, por exemplo, traz alegria e saúde; a hortelã pode amenizar os medos. Uma boa ideia é fazer chá com a planta e separar em três: para beber, para o banho e para a casa.

Para quem acredita, cristais e pedras são aconselhados, porém fotos de pessoas queridas, lembranças de locais que foram importantes para você ou qualquer outro objeto que carregue boa memória é o suficiente para purificar e proteger o ambiente.

Limpe o velho

Nada mais significativo do que uma boa faxina para limpar a energia velha. Porém, para além disso, é interessante limpar os objetos e se livrar de tudo aquilo que não te faz bem, esteja quebrado ou que simplesmente já não faça mais sentido ter – o que inclui aquele tupperware sem tampa. Tudo isso ocupa um espaço que poderia ser usado para receber o novo. A arrumação e a ordem também são importantes. Normalmente o estado do armário reflete a situação em que está sua vida.

Continua após a publicidade

Deixe fluir

Perceba se o deslocamento é fácil pela casa. Móveis que atrapalham a circulação ou muitos objetos em um mesmo ambiente podem prejudicar a energia do local e refletir nos obstáculos que colocamos em nossas vidas.

Falando em refletir, o uso do espelho é muito importante para o Feng Shui, pois redireciona a circulação de energia no ambiente. Ele pode ser usado para refletir uma imagem positiva da casa, além de dar amplitude e iluminar. É preciso ter cuidado, porém, com espelhos pequenos que podem distorcer ou cortar a imagem refletida. Se possível, mantenha a porta do banheiro e da bacia sanitária sempre fechadas. Afinal, eles têm uma grande carga de energia negativa impregnada e podem sugar a energia boa.

Quanto mais natureza, melhor

Plantas e flores em casa são sempre bem-vindas. Além de melhorar a qualidade do ar e estimular a criatividade, algumas espécies podem fazer uma limpeza geral. “Plantas como a espada-de-são-jorge, quando colocadas perto da porta de entrada, funcionam como barreiras energéticas. Até o seu formato pontudo passa essa imagem de proteção”, diz Giovanna.

Incluir fontes com fluxos de água corrente também é ótimo para gerar a ideia de frescor e abundância. Caso não queira colocar a fonte em si, opte por imagens de água corrente em quadros ou fotografias.

Continua após a publicidade

Use e abuse da psicologia das cores

Para garantir o equilíbrio tão essencial no Feng Shui, as cores são boas aliadas. O quarto, por exemplo, pede algo mais yin, mais tranquilo, com cores como azul ou verde. Já a sala, mais yang para receber as visitas, pode ser vermelha ou laranja. “O vermelho é uma cor que desperta muito nossas ondas beta, então leva a pessoa a ter um comportamento mais agitado e impulsivo. Assim, é uma cor péssima para usar tanto em dormitórios quanto na cozinha”, diz Giovanna.

Enquanto o amarelo é a cor do equilíbrio e da criatividade, o violeta representa espiritualidade e estimula o relaxamento. “Não necessariamente você precisa pintar a parede do ambiente, você pode trazer pontos dessa tonalidade nos objetos”, afirma.