Por que a zamioculca chora?

Nativa da África Oriental, a zamioculca foi descoberta em 1829. Desde então, a planta ganhou popularidade por sua capacidade de sobreviver em condições de baixa luminosidade e falta de cuidados intensivos, e se tornou uma das principais escolhas de quem deseja decorar a casa com plantas sem se preocupar excessivamente com manutenção.

Zamioculca é uma planta de fácil manutenção Foto: Nazaruk Nazar/Adobe Stock

Apesar de ser uma escolha clássica para decoração, a zamioculca é uma flor tóxica, que deve ser deixada fora do alcance de crianças e animais de estimação. A planta também se destaca em outro aspecto: ela chora. Muitos questionam o motivo do choro da chamada 'planta da fortuna'. Na verdade, esse processo chama gutação, um fenômeno natural que ocorre quando o excesso de água é expelido pelas pontas das folhas.

Isso ocorre quando o solo da planta está encharcado, um sinal de que é necessário diminuir a rega. Folhas amarelas também indicam que a quantidade de água da planta deve ser reduzida.

As zamioculcas tendem a chorar com frequência no inverno, de 10 a 20 dias. A gutação não é exclusividade dessa espécie. Ela também ocorre em outros tipos de flores.