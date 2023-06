Produtos orgânicos, veganos e naturais ganham espaço na Naturaltech 2023

A Planteiga, manteiga vegana, produzida no interior de São Paulo, com palmito pupunha da marca Vateli, recebeu o NaturalTech Awards 2023 na categoria Alimentos. A premiação ocorreu durante a 17ª Naturaltech, a maior feira de produtos orgânicos e naturais da América Latina. O evento apresenta as principais tendências e novidades do setor e serve de inspiração para quem aposta no bem-estar, na qualidade de vida e na sustentabilidade como nicho de mercado.

A Warabu, marca de chocolates orgânicos com matéria-prima amazônica, também foi premiada na mesma categoria. A empresa tem como filosofias o fair trade, ou negociação justa, e a bean-to-bar, ou do grão à barra, que cuida de todos os processos produtivos do alimento. O prêmio tem o intuito de valorizar produtos orgânicos e naturais de qualidade e incentivar as empresas a investirem na tendência do clean label, ou rótulo limpo, quando os produtos têm uma pequena lista de ingredientes, todos naturais.

De acordo com o fundador da Vateli, Otávio Pera Vateli, "A Planteiga foi criada em Novo Horizonte, no interior de São Paulo e ficou dois anos em desenvolvimento, é um produto isento de gordura trans, tem 50% de palmito pupunha cozido na sua composição, 30% de óleo de coco sem sabor e 20% de castanha de caju. Estamos em várias redes de supermercado no Estado de São Paulo, na capital e no interior, e,com a feira, pretendemos expandir para outros estados do País".

Ao todo, mais de 480 produtos e 120 marcas se inscreveram nas categorias alimentos, bebidas, suplementos e inovação. A curadoria foi realizada pela Equilibrium, especializada em health marketing, com o apoio de profissionais da saúde. Entre os critérios analisados estavam: rótulo, benefícios para o consumidor, sensorial, inovação, recomendação profissional e sustentabilidade.

Naturaltech e Bio Brazil Fair/Biofach América Latina

A Naturaltech é realizada simultaneamente com a Bio Brazil Fair/Biofach América Latina que movimenta bilhões de reais em quatro dias de evento e proporciona aos seus visitantes experiências, network, acesso aos lançamentos, tendências e conteúdos relevantes para fornecedores de produtos e serviços, entidades, produtores, entidades educacionais, órgãos governamentais e consumidor final. O evento tem como foco: diversidade em alimentos, moda, cosméticos e produtos de higiene orgânicos.

Já a Naturaltech é a principal referência em produtos naturais, integrais, probióticos, fitoterápicos, tratamentos complementares, nutrição esportiva e estética. Entre os produtos expostos estavam marcas de pães, bolos, snacks, massas e biscoitos sem glúten; queijos, leites, manteigas, maquiagem e chocolates veganos; sucos, temperos, caldos e chás orgânicos e naturais; bananada, açaí, geleias, diferentes tipos de mel orgânicos, veganos e sem açúcar, só para citar alguns exemplos.

Segundo a head de produto da Francal Feiras, que organiza o evento, Valeska Oliveira: "Hoje, o Brasil ocupa a quarta posição entre os maiores consumidores do mundo de produtos naturais e estes eventos ajudam a potencializar este mercado, refletindo as mudanças nos hábitos de consumo do brasileiro". Este ano o evento reúne mais de 700 marcas, com cerca de 1.400 lançamentos, 200 deles veganos, e com expectativa de receber cerca de 40 mil visitantes entre produtores, varejistas, profissionais de saúde, esportistas e público final.

"As pessoas estão buscando uma conexão mais profunda com os alimentos que consomem, preocupando-se com a qualidade e origem dos ingredientes utilizados pela indústria. A demanda por opções veganas, orgânicas e naturais está crescendo exponencialmente e ao todo, temos diversas empresas de alimentos no evento que proporcionam maior variedade e diversidade para esse público. E temos visto cada vez mais marcas apostando em propósitos de construir um mundo melhor.", complementa Oliveira.

Veganismo em alta

Levantamento feito pelo Google Trends e publicado pela Sociedade Vegetariana Brasileira - SVB, revelou que, de janeiro de 2016 a janeiro de 2021, o volume de buscas pelo termo "vegano" no Brasil aumentou em 300%. Já uma pesquisa realizada pelo SkyQuest prevê que o mercado global de alimentos veganos supere 34 bilhões de dólares até 2028, um aumento de 9,3% em comparação com 2021, quando o segmento faturou US$15 bilhões. No recorte regional, a América do Sul deve apresentar um crescimento maior, 11,45%.

A SBV está presente em todas as edições da Naturaltech com ações, palestras, aulas-show com degustação e workshops. "As feiras são importantes para esse mercado, porque dão visibilidade ao tema e têm a força de apresentar para o grande público essas novidades que vêm surgindo, estimulando que as pessoas conheçam maise possam agregar esse tipo de produto em seu lar, em seu hábito de consumo", conta Ricardo Laurino, Presidente da SBV.

Destaque para o coco

Com mais de 50 mil pontos de venda no País, a Copra está entre os expositores do evento, com linha orgânica, certificação kosher e selo Proteste de melhor óleo de coco extravirgem do país, a marca tem em seu portfólio produtos, como: óleo, leite, manteigas, polpa e até shoyu de coco, em um catálogo com mais de cem produtos que comprovam a versatilidade do alimento.

De acordo com Hélcio Oliveira, fundador e presidente da Copra: "O nosso objetivo é extrair o máximo do coco para produzir alimentos saudáveis de grande valor nutricional. Nossos produtos não têm glúten nem lactose ou qualquer origem animal. São absolutamente veganos e podem ser usados com diferentes finalidades".