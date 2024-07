‘A gente merece ser feliz agora’: Leia trecho de livro inédito da chef Lili Almeida

As reflexões e mensagens de encorajamento já são comuns e quase que diárias nas redes sociais da chef Lili Almeida, ex-participante do reality Mestre do Sabor, da Rede Globo, comunicadora e, claro, cozinheira. Agora, ela reúne parte de seus questionamentos no livro A gente merece ser feliz agora, que chega às livrarias pelo selo Academia, da editora Planeta. Leia um trecho abaixo.

Natural de Salvador, Bahia, Lili já era adepta da ideia de que as palavras também alimentam quando começou, durante a pandemia de covid-19, a publicar vídeos nas redes sociais compartilhando elucidações positivas, ditos populares e provérbios que aprendeu com a sua avó. Em 2020, ela até ganhou um quadro no programa Saia Justa, do GNT.

Capa de 'A gente merece ser feliz agora', de Lili Almeida. Foto: Planeta/Divugação

PUBLICIDADE Hoje, a chef acumula mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, onde compartilha vídeos de bom dia com mensagens sobre esperança, fé, autoconfiança e positividade, além de receitas e dicas de culinária. Em seu primeiro livro, cujo subtítulo é “Você é a semente de toda a sua vida, então abrace o processo e acenda a sua luz”, Lili apresenta 101 dessas reflexões, com ideias que ela espera que auxiliem quem as ler a usar a luz própria para criar um mundo melhor para si e para os outros.

A chef Lili Almeida, que lança o livro 'A gente merece ser feliz agora'. Foto: Isabelle Almeida/Divulgação

Em trecho publicado pelo Estadão, com os textos “Seja Gentil”, “Caminhe ao Lado de Quem Acredita em Você”, “A Felicidade Começa em Você” e “Dê Atenção ao Que Você Tem a se Dizer”, a autora fala sobre a importância a gentileza e de confiar na própria intuição. Confira:

Leia trecho de ‘A gente merece ser feliz agora’

SEJA GENTIL

Nunca ache que é defeito ter um coração bom, ser sensível, ser gentil.

Publicidade

Doçura não é fraqueza, pelo contrário: é preciso muita coragem para ser doce num mundo onde a grosseria virou rotina. Delicadeza é sinal de força. Não deixe de demonstrar por medo de parecer emocionado, seja emocionado mesmo, já tem muita gente negativa por aí, e sentimento é pra sentir.

Elogie, incentive, parabenize quem realizou um sonho. É arrebatador o poder do afeto e tudo o que fazemos com amor se expande por lugares que vão além da nossa compreensão, foque no bem. A gente não pode fugir da realidade, mas pode dar nosso melhor ao mundo, pois o bem que a gente faz é a nossa maior proteção, então direcione sua energia para o positivo.

Gentileza é feitiço que expande a nossa luz de dentro e faz brilhar o mundo fora, ser gentil é um privilégio. Não evite a doçura, crie ondas de afeto na sua vida, ondas vão e voltam. E da mesma maneira que existem pessoas tóxicas, há pessoas medicinais que, quando chegam perto, curam nossa alma. Sejamos esse tipo de pessoa, que tem o coração aceso e usa sua Luz Divina pra clarear também quem está sem força pra brilhar. A gente sempre pode deixar um pouco de gentileza por onde a gente passar.

Bom dia!

PUBLICIDADE CAMINHE AO LADO DE QUEM ACREDITA EM VOCÊ Quando a lagarta disse que voaria, todos riram dela, menos a borboleta. Abra o olho, caminhe ao lado de quem acredita em você e eleva a sua vibração. Palavras e pensamentos são energia pra nossa caminhada; então, criemos o hábito de falar e mentalizar coisas boas. Criemos o hábito de escolher pessoas que fazem bem pra nossa saúde mental. Nós somos extraordinários, e qualquer pessoa que não enxergue o quão incrível você é não merece estar ao seu lado. Preste atenção em como seu corpo fica antes e depois de interagir com alguém; energia não mente, a nossa intuição nunca falha, quem falha é a gente.

Publicidade

Você é muito maior do que qualquer coisa que já o fez se sentir pequeno, e não cabe a ninguém dizer o que você merece porque a gente não está aqui pra ser perfeito pra ninguém, mas sim para ser o piloto da nossa própria história e voar o mais alto que puder. Estar no mesmo barco não significa remar na mesma direção. Mantenha-se perto de quem o impulsiona e amplia a sua visão: dentro de você existe um jardim com todo tipo de semente de poder. Faça a sua parte, se adube e bote seu jardim para crescer.

Você não pode obrigar ninguém a valorizá-lo, mas pode e deve se recusar a ser desvalorizado, se ligou?

É você a única pessoa que conhece seu real valor.

Bom dia!

A FELICIDADE COMEÇA EM VOCÊ

Você pode ir pra academia, beber água ou tomar vitaminas. Mas, se não cuidar do que se passa em seu coração, você nunca será saudável.

Isso porque beleza real é estar com a luz de dentro acesa. Você não é o dinheiro que tem nem a roupa que veste ou as viagens que faz, mas o sorriso que você entrega ao outro, aquele seu abraço gostoso que deixa saudade, o amor que você espalha, e esse é o melhor amuleto da sorte que existe: a boa energia que fazemos o outro sentir, as boas intenções que espalhamos por aí.

Publicidade

Tudo o que a gente pensa, sente e faz emite uma energia que atrai situações e pessoas com a mesma vibração, ou seja, o que você pensa constantemente acabará entrando em sua vida; então, não tem pra onde correr. É muito óbvio que aquilo que a gente dá pro mundo é exatamente o que a gente vai receber. Então nunca escolha algo por conveniência ou por ser socialmente aceitável, e, sim, algo que o desperte, que acorde seu coração. É o que toca nossa alma que precisa guiar nosso caminho, não se perca de você.

Lembre-se de que a felicidade começa em você – não nos seus relacionamentos ou no dinheiro. Se você não encontrar um lugar positivo dentro de você, pode ter certeza que do lado de fora também não vai encontrar. “Ter bens materiais sem paz interior é como morrer de sede dentro de um lago.”1 Preste atenção: “A felicidade depende do que você pode dar, não do que você pode receber”.

A gente já tá mais do que na idade de compreender que nada que vem do lado de fora pode nos preencher. E, mesmo sabendo que o caos também mora aqui, é importante não esquecer que toda fonte da vida e toda cura para a ferida também moram dentro de você.

Tome posse de você.

Bom dia!

DÊ ATENÇÃO AO QUE VOCÊ TEM A SE DIZER

“O silêncio é um amigo que nunca trai.” Silêncio é patuá de gente grande. Como dizia minha avó Lili, tem horas que a melhor resposta é aquela que não se dá. A gente fala tão alto que esquece de se ouvir. E é em silêncio, quando nos calamos, que nossas mais difíceis perguntas são respondidas. O silêncio é a chave que abre mil portas.

Publicidade

Se ouça, dê atenção ao que você tem a se dizer.

Fofoqueiros são como fogo em madeira molhada: eles podem até escurecê-la, mas não podem queimá-la.

Tem gente falando de você? Deixa falar. Tudo o que os outros falam de você é achismo e quem fala dos outros não percebe que está mostrando muito mais de si do que do outro. E, se ele tem tempo pra cuidar da sua vida, com certeza é a vida dele que está precisando de cuidados.

Deixa falar e se concentre em descobrir mais sobre si mesmo. Quando a gente sabe quem a gente é, o julgamento alheio não é nada. Acredite em você. Acreditar em nós mesmos é a única maneira que a gente tem para existir e chegar aos nossos sonhos.

Muitas vezes, a gente não dá atenção à nossa própria opinião, por que então ficar gastando energia com opinião de gente que não conhece nem a si mesmo?

Veneno só mata se você engolir. Deixe a boca que fala engolir a maldade que produz e siga seu caminho de mãos dadas com você.

Bom dia!

Publicidade

A gente merece ser feliz agora

Você é a semente de toda a sua vida, então abrace o processo e acenda a sua luz