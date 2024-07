Livrarias de livros românticos estão bombando, com ‘todas as coisas quentes que você pode imaginar’

Como é ‘A Amiga Genial’? Conheça a história do livro eleito o melhor do século 21

“Muitas pessoas que trabalham em editoras e livrarias independentes achavam que romance romântico era perda de tempo”, disse Koch. “Aí eu falava: ‘O que vocês estão perdendo é dinheiro. Mas tudo bem, vou ganhar essa grana”.

As vendas de obras do gênero começaram a disparar durante a pandemia, à medida que as pessoas redescobriram a leitura e muitas se voltaram para a ficção romântica como uma espécie de fuga (uma das regras do gênero é que as histórias quase sempre terminam com um felizes-para-sempre).

A chegada do BookTok também ajudou a impulsionar essa onda, com influenciadores de TikTok atraindo leitores mais jovens com vídeos que louvam seus livros favoritos.

Agora, os romances românticos aparecem com destaque na frente de livrarias tradicionais como a Target e a Barnes & Noble. Quem antes comprava seus livros nos formatos de e-books - que são mais baratos e mais fáceis de acessar, além de mais fáceis de esconder - agora ostenta seus exemplares como se fossem troféus.