A arte de tirar férias para não fazer nada - e por que você deveria pensar nisso

A vida corporativa é excepcionalmente barulhenta. Antes de a maioria dos guerreiros do teclado começar o dia de trabalho, estamos fazendo o download diário de podcasts, playlists ou ouvindo o rádio no carro. Em seguida, você se senta e seu celular começa a vibrar antes que haja tempo para estalar os dedos. Aí vêm os e-mails, os bate-papos e as reuniões - tantas reuniões.

Ninguém diria que um trabalho de escritório é difícil para o corpo. Mas seu cérebro é outra história. Quando suas RPMs mentais estão próximas da linha vermelha, você precisa se afastar, preferencialmente para um lugar onde poucas decisões são necessárias. É por isso que eu pratico as férias sem fazer nada. Em sua forma ideal, as férias sem fazer nada ocorrem em uma praia distante, com o bater das ondas substituindo o som dos aparelhos eletrônicos. Esse som suave será sua única ligação com a realidade enquanto você se perde em um livro por horas. Seu celular fica guardado em uma gaveta ao lado da cama. Periodicamente, você pode mergulhar no mar. As camisas são de linho. As bebidas são à base de rum. A trilha sonora são tambores de aço.

Quando sua mente não está ocupada com entregas, você fica livre para contemplar questões existenciais. O que estou fazendo? Para onde estou indo? Posso colocar um guarda-chuvinha no meu coquetel?

As férias sem fazer nada ocorrem em uma praia distante, com o bater das ondas substituindo o som dos aparelhos eletrônicos Foto: Peera/Adobe Stock

As férias sem fazer nada não significam ser um chato, ignorar a cultura local ou rejeitar a aventura pelo resto de seus dias. Trata-se de dar a si mesmo o tempo e o espaço para um reset mental. Não chame isso de preguiça; chame de bem-estar.

Além disso, planejar viagens é muito parecido com trabalho hoje em dia. Gosto de fazer um guia tanto quanto qualquer outra pessoa com problemas de controle. Mas documentos na nuvem não são permitidos nas férias sem fazer nada. Não se deve exigir uma apresentação em Power Point para decidir por um restaurante.

Quando você está viajando para um lugar novo para você pode se sentir compelido a ver e fazer tudo. Isso pode ser estimulante, exaustivo e, inevitavelmente, decepcionante, pois não se pode fazer tudo. Alguma coisa está fadada a dar errado. Um viajante experiente espera essa turbulência e se recupera rapidamente. Mas, ao não fazer nada, você elimina as oportunidades de entrar em uma espiral, impedindo que você se torne seu pior inimigo. É admirável apreciar a Acrópole de Atenas pessoalmente. Também é provável que seja quente, lotado e estressante.

Os resorts all-inclusive foram criados para as férias em que não se faz nada. Mas na verdade não importa até onde você está disposto a ir ou quanto está disposto a gastar.

Não gosta de praia? Que tal uma cabana com uma lareira crepitante? Não tem orçamento para viajar? Esses dias foram feitos para não fazer nada, exceto se enrolar na cama com uma pilha de livros de suspense.

Não tem orçamento para viajar? As férias sem fazer nada também podem em casa, se desligando das preocupações e entregas diárias. Foto: Davide Angelini/Adobe Stock

Essa não será uma viagem em grupo, pois a coordenação com amigos e familiares fará com que o cortisol flua. As luas de mel são perfeitas para as férias sem fazer nada. O casal que não faz nada junto permanece junto.

Se você não conseguir ficar sem fazer nada, pode se permitir algum movimento físico, desde que não esteja fazendo login em um dispositivo ou entrando em uma chamada em reunião. As atividades aprovadas para as férias sem fazer nada incluem longas caminhadas, bodysurfing, passeios de bicicleta e jogos de baixa intensidade. Se a ideia das férias sem fazer nada faz você se contorcer de FOMO ("fear of missing out" - o "medo de ficar de fora", em português), saiba disso: quando terminar de não fazer nada, todas as suas obrigações, fofocas do escritório e discussões nas redes sociais estarão esperando para recebê-lo assim que você voltar. Todos perguntarão: "Como foi?". Então você poderá olhar para longe e dizer: "Ótimo!" Porque você não fez nada. E era exatamente do que você precisava.

