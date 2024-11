Pastores alemães são cães de porte atlético e uma aparência forte, muito associados com cães de guarda, imagem que também se tornou massificada com a presença desses animais em filmes como K-9 - Um Policial Bom pra Cachorro (1989) e suas sequências. Mas também são leais, o que também foi explorado no cinema, como Sam, a companheira de Will Smith no filme Eu Sou a Lenda (2007).

“Eles são conhecidos por sua coragem, lealdade e habilidades de trabalho”, conta o veterinário Pedro Risolia. Essas características fazem com que os cães sejam lembrados quando o assunto é proteção e cuidado. Aliás, apesar de serem fortes e robustos, eles também necessitam de atenção à saúde, já que precisam de exercícios regulares. Para quem está pensando em adotar um desses bichinhos, o Estadão dá algumas dicas abaixo.

Pastores Alemães são conhecidos por sua coragem, lealdade e habilidades de trabalho, características que fazem com que estes cães sejam lembrados quando o assunto é proteção e cuidado. Foto: vprotastchik/adobe.stock

Quais são as principais características dessa raça?

PUBLICIDADE De acordo com Pisolia, o Pastor Alemão é uma raça de grande porte e muito atlética. “Eles possuem uma pelagem densa, orelhas eretas e um porte sempre atento”, diz o profissional. O veterinário também aponta que cães dessa raça são conhecidos por serem leais e muito habilidosos, sendo frequentemente utilizados como cães de serviço, cães de guarda e de resgate. Os machos dessa espécie costumam medir entre 60 e 65 cm de altura e pesar entre 30 e 40 kg, enquanto as fêmeas são um pouco menores, chegando a medir entre 55 a 60 cm e pesar entre 22 e 32 kg. A pelagem densa deles pode ser curta ou longa, mas a curta é mais comum, sendo o preto e o castanho as cores mais fáceis de serem encontradas. As orelhas sempre eretas ajudam a criar a imagem sempre vigilante desses animais.

É verdade que são muito inteligentes?

Segundo o veterinário, pastores estão entre as raças mais inteligentes de cães. “Eles têm uma capacidade de aprendizado rápida e uma grande aptidão para seguir comandos, o que os torna excelentes para trabalhos que exigem obediência e disciplina”, comenta o profissional.

Publicidade

Além disso, essa aptidão para o aprendizado os torna cães muito fáceis de serem treinados para uma variedade grande de tarefas. Por isso, costumam ser usados frequentemente como cães policiais e de serviço.

Pastores são cães leais?

Sim, a lealdade é uma característica muito relacionada ao Pastor Alemão. Cães dessa raça costumam criar fortes laços com a família dos seus tutores e, como são muito protetores estão sempre preparados para defendê-la. Por conta disso, são comumente associados à proteção da casa.

Também são famosos por sua coragem, que pode ser associada com a sua tarefa de proteção. Eles são capazes de enfrentar situações que podem ser bastante desafiadoras.

Pastor Alemão é uma raça conhecida por seu porte atlético e força, sendo ligada muitas vezes à proteção dos seus tutores. Foto: Clube Brasileiro do Pastor Alemão/Divulgação

Quais os métodos mais eficazes de treinar esses cães?

O Pastor Alemão tem uma alta capacidade de ser treinado e adora aprender. “O método mais eficaz para treiná-los é o reforço positivo, recompensando comportamentos desejados com petiscos, carinho ou brincadeiras”, indica Pisolia.

Segundo o veterinário, eles também respondem bem ao treinamento de obediência estruturado e precisam de desafios mentais para manterem-se equilibrados. Uma característica dos cães dessa raça é que eles adoram ter tarefas a realizar, como guardar coisas e pastorear. Quando ficam sem algo para fazer, costumam ficar entediados e podem desenvolver maus comportamentos.

Publicidade

Como exercitar essa raça de forma adequada?

Pastores precisam de bastante exercício físico e mental. De acordo com Pisolia, caminhadas longas, brincadeiras de busca, exercícios de agilidade e treinamentos diários são essenciais para manter o equilíbrio. “Eles podem precisar de pelo menos 1 a 2 horas de atividades diárias”, completa o veterinário.

Dicas para quem quer adotar um Pastor Alemão