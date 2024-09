Quem é o empresário que trocou a fama e o luxo por salário 90% menor?

A história do empresário holandês Rick Vintage inspirou, na última semana, tanto aqueles que levam uma rotina corrida quanto os adeptos de uma mais gentil. Rick era um empresário de sucesso, fundador de uma empresa bem-sucedida de papéis de parede, mas trocou a vida de luxo com três Porches por um salário 90% melhor.

PUBLICIDADE Ao The New York Times, o empresário contou que a escolha lhe trouxe a felicidade. Aos 57 anos, ele hoje vive em um barco antigo com 22 metros de comprimento em um canal de Amsterdã. Rick, ao lado da então mulher, Esther Vintage, fundou a empresa NLXL em 2010. O negócio cresceu tanto que, em um ano e meio, o casal contratou 3 mil revendedores em 70 países.

Quem é Rick Vintage, empresário que trocou vida de luxo por salário 90% menor? Foto: @rickvintage via Instagram

O empresário, porém, sofreu um baque em 2016: ele e Esther se divorciaram. Rick, que vivia com a mulher e as filhas em uma fazenda do século XVIII em Voorburg, se mudou para um edifício em Haia.

Ele se afastou das filhas e ia em festas com um Porsche 911 GTS e uma namorada 20 anos mais jovem, mas não se sentia bem consigo mesmo. “Foi quando eu realmente parei com todas as viagens e todo o glamour. E comecei a viver uma vida diferente. Foi assim que tudo começou”, disse ao NYT.

Com a pandemia, o empresário contraiu covid-19, mas viu no isolamento um conforto. “Lá estava eu – sozinho, sem dinheiro, sem aplausos e com covid – e me sentindo melhor do que nunca”, narrou ao jornal.

Ele resolveu se reconectar com as filhas e, tempos depois, comprou o barco. Há dois anos, ele fundou uma nova empresa, a Dorbll, que oferece campainhas acionadas por aplicativos.

Publicidade

No Instagram, Rick brincou sobre o interesse do The New York Times em sua história. “Não me pergunte por que o The New York Times quis fazer um perfil meu. [...] Isso me soa tão estranho e irreal. [...] A vida é estranha. É uma história muito privada, mas espero que você goste”, escreveu. Leia a história completa do empresário aqui.