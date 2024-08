Será que você é demure? Entenda a nova trend do TikTok

Você não é a única pessoa que abriu o TikTok nas últimas semanas e sentiu que, de repente, todo mundo está usando a palavra demure [algo como “recatada”, “discreta”, “modesta”, “decente”].

Seu café da manhã com só um pouquinho de leite? Recatado. A maneira como você se senta graciosamente no metrô? Muito recatada. Seu hábito de passar fio dental nos dentes depois do almoço no banheiro do escritório antes de voltar ao seu cubículo? Absolutamente, totalmente recatada.

Rumer Glenn Willis, filha de Bruce Willis, entrou na trend do 'demure'. Foto: Reprodução de vídeo/@rumerwillis/Instagram

Ao que parece, esse adjetivo geralmente usado para caracterizar uma mulher reservada virou a palavra semi-irônica da moda nas redes sociais. Em 2 de agosto, uma criadora do TikTok chamada Jools Lebron publicou um vídeo com dicas sobre como controlar a maquiagem e o suor no rosto. E como ser recatada.

PUBLICIDADE Pouco depois, naquele mesmo dia, ela publicou outro vídeo, que foi visto 4 milhões de vezes, dando dicas sobre como ser recatada no trabalho. “Muito recatada, muito cuidadosa”, diz ela, explicando suas escolhas de perfume, roupas e penteados. Desde então, Lebron postou mais vídeos falando sobre como ser recatada em todo tipo de situação, como salões de beleza, hotéis e shows de drags.

LeBron, que não respondeu aos pedidos de comentário, é uma das várias criadoras trans no TikTok cujo uso brincalhão de demure em vídeos recentes ajudou a palavra a pegar entre outras pessoas na rede.

“Muitas divas recatadas vieram antes de mim”, disse Lebron em outro vídeo, citando duas outras criadoras de conteúdo e também Venus Xtravaganza, artista trans que apareceu no influente documentário Paris Is Burning.

Jennifer Lopez (esq.) e Lily Collins (dir.) já entraram na trend "demure", que teve início com áudio da influenciadora Jools Lebron (ao centro) no TikTok. Foto: Reprodução/TikTok/@jlo, @joolieannie e @buzzfeed

Integrantes da editoria de estilo do New York Times se reuniram para discutir como agora parece que tudo pode ser definido como recatado.

Madison Malone Kircher: Vamos começar com a grande pergunta que está na cabeça de todo mundo: o que significa demure hoje em dia?

Callie Holtermann: A cada poucas semanas, uma nova palavra começa a ser repetida ad nauseam nas redes sociais, com sentidos que não têm muito a ver com sua definição original. Na semana passada, essa palavra era brat [algo como “moleca”, “fedelha”, “pirralha”]. Esta semana é basicamente o oposto: demure.

Gina Cherelus: No sentido original, uma pessoa recatada é reservada e modesta, então é fascinante ver como a palavra se desviou de seu significado. Agora as pessoas nas redes sociais estão usando o termo para definir seu estilo de vestir, seu cabelo ou até mesmo seu simples pedido de café com leite.

Melissa Guerrero: Também já vi gente usando a palavra para descrever boas maneiras, hábitos de limpeza e seus limites em relação às outras pessoas.

Cherelus: Acho que demure seria uma pessoa cuidadosa, talvez até fofa?

Malone Kircher: Isso mesmo, Gina, também parece haver uma constelação de palavras relacionadas: “cuidadosa”, “fofa”, “respeitosa”, para citar algumas.

Anthony Rotunno: Alguns desses termos trazem à mente outra palavra da moda: “saudável”. O que faz com que algo seja recatado versus saudável?

Malone Kircher: Recatado parece muito mais feminilizado.

Holtermann: Recatado não é ousado nem chamativo. É colocar o cabelo atrás da orelha. É uma gola Peter Pan. É comer framboesas!

Malone Kircher: Comer recatadamente!

Holtermann: Não acho que quem anda usando esse termo nas redes sociais esteja realmente pressionando para que as pessoas – especialmente as mulheres – sejam mais contidas e reverentes. Acho que é um pouco de tudo.

Guerrero: Acho que o termo traz um toque de sarcasmo. Não sei se acontece a mesma coisa com “saudável”.

Holtermann: As pessoas dizem demure com uma piscadela: sei que este é um afeto que geralmente associamos à feminilidade, mas vou subvertê-lo um pouco, usá-lo para definir meu pedido de café ou minha Real Housewife favorita.

Cherelus: O que também está acontecendo é que as pessoas estão adaptando o termo para si mesmas com outras palavras e expressões, na tentativa de provar que são melhores do que as outras pessoas. É um negócio meio competitivo. Por exemplo, você pode usar o cabelo com cachos grandes, mas eu uso um coque apertado porque sou recatada, não exagerada.