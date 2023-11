Taylor Swift: Moradores reclamam de caos no entorno do Allianz Parque devido a filas no 1º dia

Moradores do entorno do Allianz Parque relataram grandes transtornos neste primeiro dia de show da Taylor Swift em São Paulo. A cantora se apresenta nesta sexta-feira, 24, e seguirá com shows nos dias 25 e 26 de novembro.

A Associação de Moradores do Entorno da Arena SP relatou que as filas bloquearam entradas de condomínios residenciais e comerciais, comércio local, escola e até a UBS. A representante da organização de moradores, Jupira Cauhy, revelou ao Estadão que entrou em contato com autoridades como a Polícia Militar, Subprefeitura da região para uma resolução.

Filas do primeiro show da Taylor Swift bloqueiam acessos de moradores do entorno do Allianz Parque Foto: Arquivo pessoal

“Registramos um grande transtorno para a comunidade, com filas quilométricas ocupando calçadas e vias, com carros, ônibus e pessoas no mesmo espaço, trânsito lento e confuso, sem qualquer cuidado com a segurança do pedestre ou dos motoristas por equipes de órgãos públicos. A organização, ocupação e bloqueio de vias e entradas ficou a cargo das equipes da produtora T4F e Real Arenas. Filas bloquearam entradas de condomínios residenciais e comerciais, comércio local, escola e UBS”, relatou a associação.

O Estadão entrou em contato com a T4F e Real Arenas, mas não teve retorno até o momento. O espaço segue aberto.

A equipe de reportagem do Estadão esteve no local e conversou com os fãs que aguardavam a abertura dos portões. O público precisou vencer o trânsito, que por volta das 11h da manhã já começava a apertar no entorno do Allianz Parque. Leia mais aqui.

Taylor Swift vem de uma passagem conturbada pelo Rio de Janeiro, onde se apresentou nos dias 17, 18 e 19. O show da última sexta-feira, 17, foi marcado por uma tragédia: a morte da jovem Ana Clara Benevides, de 23 anos, que passou mal durante a apresentação.

Fas da cantora Taylor Swift aguardam a abertura dos portoes para o show no Alianz Parque, em Sao Paulo. Foto: TABA BENEDICTO

Dicas para quem vai ao show de Taylor Swift

A primeira dica para quem vai no show é ter calma. A expectativa e espera pela cantora foram grandes e serão muitas pessoas no mesmo ambiente, mas todas vão entrar no estádio e ver a apresentação. Para o público geral, os portões abrem às 16h, então evite chegar cedo demais na fila e se cansar para o show.

Na sexta e no domingo, a previsão do tempo indica que pode chover - veja com mais detalhes abaixo. Não deixe de levar uma capa de chuva e usar roupas leves e confortáveis. Também não deixe de passar protetor solar.

Após a tragédia do show do último dia 17, o governo mandou liberar a entrada de água nos estádios. Não deixe de se hidratar e não esqueça de ir ao banheiro antes da apresentação começar. A produção vai permitir copos plásticos descartáveis e garrafas plásticas flexíveis. Uma boa dica é levar algumas garrafas congeladas, para que elas não esquentem na espera pelo show.

A organização também disse que só vai permitir bolsas e mochilas de até 42 cm de altura e 32 cm de largura. Serão permitidos alimentos industrializados lacrados e barras de cereal. Não deixe de se alimentar, pois a apresentação é longa e os preços dentro do estádio podem ser altos.