Ainda sem previsão de alta, recuperação de Zé Neto é ‘satisfatória’, diz equipe médica

Um novo boletim divulgado neste sábado, 9, pela equipe médica que cuida do cantor sertanejo Zé Neto, que faz dupla com Cristiano, afirma que o cantor está em constante evolução em seu tratamento, mas que ainda não há previsão de saída dele do hospital.

Segundo o Hospital de Base de São José do Rio Preto, o cantor, que está internado em um quarto de enfermaria, segue realizando exercícios de fisioterapia respiratória e deve permanecer com acompanhamento médico em ambiente hospitalar por mais tempo até uma nova avaliação.

Na terça, 5, Zé Neto sofreu um acidente quando saiu de seu rancho, na cidade de Fronteira, na divisa entre Minas Gerais e São Paulo. O veículo em que ele estava capotou após uma colisão na rodovia. Ele foi socorrido com ferimentos graves, mas sem risco de vida.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o acidente aconteceu na BR-153, na altura do km 246, às 21h54. A colisão lateral deixou cinco pessoas feridas. Entre os outros feridos, um teve ferimentos graves e três, ferimentos leves.

No perfil da dupla nas redes sociais, Zé Neto tranquilizou os fãs sobre seus estado de saúde. O sertanejo apareceu em um vídeo publicado por Cristiano na sexta-feira, 8. O companheiro de dupla disse que estava passando para atualizar o estado de saúde do amigo e, em seguida, mostrou Zé Neto deitado em uma cama do hospital.