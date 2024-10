Al Pacino revela que quase morreu durante a pandemia: ‘Não tinha pulso’

Al Pacino revela quase morreu de Covid em 2020 Foto: Christopher Saunders/Amazon Studios

Al Pacino revelou que quase morreu por conta do Covid em 2020. O ator deu uma entrevista ao The New York Times e falou pela primeira vez sobre quando seu coração parou de bater por conta da doença.

PUBLICIDADE “Eu comecei a ficar mal, tive febre e desidratei. Em um momento, estava na minha casa, e no outro, não mais. Eu não tinha pulso. Você está aqui. Você não está mais. Eu pensei: ‘Uau! Você não tem suas memórias, não tem nada”, afirmou o ator, que foi levado às pressas para um hospital. Na entrevista, Al Pacino afirmou que teve sorte, pois quando foi internado o enfermeiro percebeu que o estado do ator era mais grave do que se pensava.

O astro de Poderoso Chefão contou que nunca temeu a morte, mas, naquele momento, quando os médicos conseguiram ressuscitá-lo e ele retomou a consciência, ficou assustado: “Foi meio chocante abrir os olhos e ver aquilo. Todo mundo estava ao meu redor, e eles disseram: ‘Ele voltou. Ele está de volta’. Eu não vi luz branca, nem nada. Não tem nada lá. Eu nunca tinha pensado nisso na vida. Mas você sabe como são os atores: soa bem dizer que morri uma vez. O que acontece quando não há mais nada?”.

Além disso, ele disse que o confortou depois do susto foi sua família. Seus filhos - Julie, de 34 anos, os gêmeos Anton e Olivia, de 23, e o pequeno Roman, de apenas um ano, frutos de diferentes relacionamentos.