Alexandre Correa processa Band e pede R$ 41 milhões; entenda

Ao Estadão, Enio Martins Murad, advogado do ex-marido de Ana Hickmann, afirmou que o processo está sendo movido somente contra a emissora, sem incluir a apresentadora. A Band também foi procurada, mas não comentou o caso.

A fala em questão foi ao ar na quinta-feira, 28 de fevereiro. No programa, Cátia Fonseca cita o ocorrido sem usar o nome do empresário. Ela também disse que três ex-funcionárias da apresentadora teriam ajudado Alexandre no desvio de dinheiro. “É melhor nem falar o seu nome para não divulgar ele”, afirmou a apresentadora.