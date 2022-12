Amber Heard desiste de apelar em caso de difamação contra Johnny Depp: ‘Nunca escolhi isso’

Amber Heard desistiu de apelar contra a decisão do julgamento de difamação entre ela e o ex-marido, o ator Johnny Depp, encerrado em junho de 2022.

A atriz foi condenada a pagar US$ 15 milhões para Depp - reduzidos para US$ 10,3 milhões para cumprir os limites estaduais de danos punitivos. A decisão também diz que ele deve indenizá-la em US$ 2 milhões.

Leia também Amber Heard x Johnny Depp: atriz pede novo julgamento após derrota

Depois da decisão, os advogados de Amber entraram com um pedido de novo julgamento, alegando que o caso foi julgado no estado errado e que os juízes descartaram evidências, como documentos assinados por terapeutas que atestariam os abusos sofridos pela atriz.

Nesta segunda-feira, 19, contudo, ela revelou, através de uma declaração no Instagram, que desistiu de apelar, após fazer um acordo com o ex-marido.

“Depois de muita deliberação, tomei uma decisão muito difícil de encerrar o caso de difamação movido contra mim por meu ex-marido na Virgínia”, escreveu.

Amber Heard e Johnny Depp foram casados por cerca de dois anos antes das acusações de agressão e difamação. Foto: Suzanne Plunkett/REUTERS

“É importante para mim dizer que nunca escolhi isso. Defendi minha verdade e, ao fazê-lo, minha vida como a conhecia foi destruída. A difamação que enfrentei nas redes sociais é uma versão ampliada das formas pelas quais as mulheres são revitimizadas quando se apresentam”, continuou.

Amber também disse que agora “finalmente” tem a oportunidade de se afastar de algo que tenta deixar “há mais de seis anos” - ela e Depp se divorciaram em 2017, após dois anos de casamento.

Segundo ela, o acordo não significa que ela admita culpa ou negue que tenha sofrido agressões: “Eu não admiti, isso não é um ato de concessão. Não há restrições ou piadas com relação à minha voz no futuro”.





Confira a declaração da atriz, na íntegra e traduzida:

“Depois de muita deliberação, tomei uma decisão muito difícil de encerrar o caso de difamação movido contra mim por meu ex-marido na Virgínia.

É importante para mim dizer que nunca escolhi isso. Defendi minha verdade e, ao fazê-lo, minha vida como a conhecia foi destruída. A difamação que enfrentei nas redes sociais é uma versão ampliada das formas pelas quais as mulheres são revitimizadas quando se apresentam. Agora, finalmente tenho a oportunidade de me distanciar de algo que tentei deixar há mais de seis anos e em termos com os quais posso concordar. Eu não admiti, isso não é um ato de concessão. Não há restrições ou piadas com relação à minha voz no futuro.

Continua após a publicidade

Tomo esta decisão por ter perdido a fé no sistema jurídico americano, onde meu testemunho desprotegido serviu como entretenimento e alimento para a mídia social.

Quando fiquei à frente com um juiz no Reino Unido, fui julgada por um sistema robusto, imparcial e justo, onde fui protegida de ter que dar os piores momentos do meu testemunho diante da mídia mundial, e onde o tribunal considerou que eu foi vítima de violência doméstica e sexual. Nos Estados Unidos, entretanto, esgotei quase todos os meus recursos antes e durante um julgamento no qual fui submetida a um tribunal no qual foram excluídas evidências abundantes e diretas que corroboravam meu testemunho e no qual popularidade e poder importavam mais do que razão e Devido Processo.

Nesse período, fui exposta a um tipo de humilhação que simplesmente não posso reviver. Mesmo que meus recursos nos EUA fossem bem-sucedidos, o melhor resultado seria um novo julgamento em que um novo júri teria que considerar a idade das evidências. Eu simplesmente não posso passar por isso pela terceira vez.

O tempo é precioso e quero gastá-lo de forma produtiva e com propósito. Por muitos anos estive enjaulada em um processo legal árduo e caro, que se mostrou incapaz de proteger a mim e ao meu direito à liberdade de expressão. Não posso arriscar uma conta impossível – uma que não é apenas financeira, mas também psicológica, física e emocional. As mulheres não deveriam enfrentar abuso ou falência por falar a verdade, mas infelizmente isso não é incomum.

Ao encerrar este caso, também estou escolhendo a liberdade de dedicar meu tempo ao trabalho que me ajudou a me recuperar após o divórcio; trabalho que existe em domínios nos quais me sinto vista, ouvida e acreditada e nos quais sei que posso efetuar mudanças. Não serei ameaçada, desanimada ou dissuadida pelo que aconteceu por falar a verdade. Ninguém pode e ninguém vai tirar isso de mim. Minha voz continua sendo para sempre o bem mais valioso que tenho.

Gostaria de agradecer às minhas excelentes equipes de apelação e julgamento original por seu trabalho árduo e incansável. Quero agradecer a todos que me apoiaram e volto minha atenção para o crescente apoio que senti e vi publicamente nos meses desde o julgamento, e os esforços têm sido feitos para mostrar solidariedade com minha história. Qualquer sobrevivente sabe que a capacidade de contar sua história muitas vezes parece ser o único alívio. Não consigo encontrar palavras suficientes para lhe dizer a esperança em que sua crença me inspira. Não só para mim, mas para todos vocês.

Obrigada. Vejo você em breve”.

Continua após a publicidade





*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais