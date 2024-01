Ana Hickmann: assessoria nega namoro com Edu Guedes e diz que encontro em resort foi ‘por acaso’

Nesta terça-feira, 16, a assessoria da apresentadora Ana Hickmann negou que ela esteja namorando o chef e também apresentador Edu Guedes. A equipe frisou que Ana “está solteira”. Boatos de que os dois estariam vivendo um relacionamento passaram a tomar força após os apresentadores serem vistos no mesmo resort em Atibaia, município em São Paulo.

Em fotos que circulam nas redes sociais, Ana e Edu aparecem jantando juntos no local. Segundo a equipe da apresentadora, o encontro aconteceu “totalmente por acaso” no final do ano. “Ambos estavam com suas famílias em um mesmo resort”, informou a assessoria ao Estadão.

Assessoria de Ana Hickmann nega namoro da apresentadora com Edu Guedes. Foto: @ahickmann via Instagram e @eduguedesoficial via Instagram

Os apresentadores já chegaram a trabalhar juntos no programa Hoje em Dia, da Record TV. Atualmente, Ana continua na atração, enquanto Edu apresenta o The Chef, na Band.

O chef já foi casado com a também apresentadora Eliana e Daniela Zurita. Ana enfrenta um processo de divórcio do empresário Alexandre Correa. Ela acusa Alexandre de agressão física e violência doméstica. O empresário assumiu as agressões, mas negou que tenha dado uma cabeçada na apresentadora, segundo o UOL. Leia mais sobre o caso aqui.