André Marques lembra que tentou flertar com Xuxa em entrevista no ‘Vídeo Show’; veja vídeo

André Marques revelou que tentou viver um romance com Xuxa. O apresentador falou sobre o assunto em entrevista ao podcast Inteligência LTDA nesta sexta-feira, 24.

André explicou que isso foi no início dos anos 2000, quando ele trabalhava como repórter no Vídeo Show. “Sou muito cara de pau, é difícil eu ter vergonha de alguma coisa. Mas eu fiquei nervoso quando entrevistei a Xuxa”, iniciou.

“Mas eu paquerei ela na entrevista. Dei uma azarada nela. Se eu conseguir, show. Vão dizer hoje eu que eu sou brabo. ‘Pô, o cara tentou pegar a Xuxa’. Eu tinha 17 anos na época. Tem que ser muito corajoso, e eu era”, comentou.

Em seguida, o comunicador também relembrou de suas experiências entrevistando artistas da Globo. André disse que atores de longa data da emissora o tratavam melhor do que alguns artistas da Malhação.

“Encontrei o Tony [Ramos] e disse que precisava gravar com ele urgente. Ele me disse que estava muito atrasado e que levaria um esporro. ‘Eu vou chegar lá no estúdio, vou me apresentar, vou trocar de roupa e eu volto’. Em dez minutos, ele estava de volta, bonitinho e deu a entrevista. Tinha gente que estava começando em Malhação, que tinha quatro falas de vento, me via e desviava para não falar”, explicou.