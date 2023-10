Anttónia Morais revela detalhes da mansão da família em Angra dos Reis; veja vídeo

Anttónia Morais, filha de Glória Pires e Orlando Morais, recentemente compartilhou com o público um vídeo no TikTok onde exibe a mansão de veraneio da família localizada em Angra dos Reis, Rio de Janeiro. O vídeo rapidamente ganhou destaque, acumulando mais de um milhão de visualizações.

A casa tem suítes luxuosas, incluindo uma master onde Glória e Orlando descansam. A propriedade também conta com um heliponto, uma piscina de grandes dimensões e uma sauna. A decoração interna é predominantemente em tons claros, variando entre branco e cinza.

Anttónia Morais mostra mansão em Angra dos Reis Foto: @anttonia via Tiktok

No tour, Anttónia passeia pela sala de estar, que é adornada com livros, diversas obras de arte e até um quadro feito pela avó da artista. Um detalhe que chamou a atenção foi uma escultura na varanda da mansão, semelhante à usada no BBB 23. A cantora fez questão de esclarecer que a família possuía a peça muito antes de sua aparição no reality show.

Mansão da família Pires-Morais em Angra dos Reis tem quartos espaçosos com acesso direto para a piscina Foto: @anttonia via TikT

Outro ponto de destaque mostrado por Anttónia é um banheiro externo com lavatórios em formato de folha. A parte inferior da mansão abriga os aposentos da família. Cada filho tem um quarto com varanda voltada para a piscina. Ao mostrar o banheiro da suíte master, Anttónia comentou sobre seu tamanho, referindo-se a ele como “super gigante”.

A área externa não fica atrás em termos de luxo. Há um bar próximo à piscina e mais quartos destinados a hóspedes. Nas redes sociais, a mansão gerou uma série de comentários. Enquanto alguns internautas focaram na decoração, especialmente nas paredes em tons de cinza e tijolos aparentes, outros elogiaram as obras de arte presentes na casa.