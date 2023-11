Segurança de Arnold Schwarzenegger viraliza ao fazer ator parecer ‘baixinho’ em vídeo; veja

Um vídeo em que Arnold Schwarzenegger aparece ao lado do segurança viralizou nas redes sociais por conta do tamanho do homem que trabalha com o ator. Ao caminharem lado a lado, Schwarzenegger, que é um dos expoentes do fisiculturismo, ficou parecendo “baixinho”.

O ator Arnold Schwarzenegger. Foto: Lionsgate/Divulgação

O vídeo foi feito quando o ator era escoltado por seu segurança ao entrar em uma loja, em Nova York, no domingo, 12, quando participou do lançamento do seu livro Seja Útil: Sete Ferramentas Pra Vida, publicado no Brasil pela Sextante.

A gravação se tornou viral nesta terça-feira, 14, quando usuários do X (antigo Twitter), fizeram piadas comparando os dois grandalhões. Schwarzenegger, que possui 1,88 metros, foi comparado com seu segurança que mede 2,10m.

Entre as piadas, estão pessoas comparando o segurança a um gigante, além de comentários que se mostram surpresos, já que o ator não é pequeno como parece no vídeo. “Guarda-costas de Arnold Schwarzenegger confirma presença no desfile dos Bonecos Gigantes em Olinda”, escreveu um brasileiro.