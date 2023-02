Arthur Aguiar recebe carro que ganhou na final do BBB 22; confira

Um ano após a largada do Big Brother Brasil 22 e já com uma nova edição no ar, o vencedor da última temporada do reality, Arthur Aguiar, recebeu o carro que ganhou na final do programa.

Através dos stories do Instagram, o ex-brother compartilhou a novidade e mostrou detalhes do veículo, um modelo Fiat Pulse Abarth, avaliado em R$ 150 mil.

“Hoje eu peguei o carro do BBB 22. O carro que eu ganhei na final. Peguei hoje na concessionária e fiz vários vídeos legais. Vou mostrar para vocês”, disse o cantor.

Hoje a felicidade do @Aguiarthur tá dobrada duas notícias maravilhosa vc merece muito @Aguiarthur .♥️♥️♥️♥️♥️O carro do programa e o seu amigo Martins na sua casa 👏👏👏👏👏👏❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/xM09X3WD4m — sonia✨ (@sonia67074756) February 1, 2023

Mais tarde, ele publicou um vídeo do carro sendo “revelado” e escreveu: “Muito feliz por receber esse presente. Sem palavras para agradecer. Passa um filme na cabeça de como conquistamos esse carro. Sem vocês, nada teria sido possível”.

Ele ainda mostrou partes internas do veículo, incluindo o volante, a chave, o painel, banco customizado e compartimentos. “Lindo, lindo o carro, gente. Animal. Sem palavras”, disse.

Carro do campeão 🏆 do BBB22 @Aguiarthur eu faço parte dessa história ✨️✨️💫💫🍞🙌🙌👏👏👏👏👏 pic.twitter.com/hybw3HDVYV — Página100%Aguiar✨️💫 (@AiltonF38921305) February 1, 2023

Aguiar foi o vencedor do BBB 22 com 68,96% dos votos e, além do carro, conquistou o prêmio de R$ 1,5 milhão. Ele disputava a final com Paulo André e Douglas Silva, que ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente.