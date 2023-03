Avril Lavigne é vista aos beijos com Tyga após rapper ser apontado como pivô do fim de seu noivado

Solteira desde o término do noivado com Mod Sun, em fevereiro, Avril Lavigne foi vista em clima de romance com Tyga, durante uma festa na Semana de Moda de Paris, na França, na noite da última segunda-feira, 6. Fotos da ocasião registraram os artistas aos beijos e andando de mãos dadas.

Avril Lavigne and Tyga are officially dating. pic.twitter.com/6LueE4AmVY — WhatsOnRap (@whatsonrap) March 7, 2023

Vale relembrar que o rapper foi apontado como pivô do término entre Avril e Mod, que estavam noivos há um ano. Na época, fontes próximas disseram ao TMZ que um jantar da cantora com Tyga foi a gota d’água no relacionamento.

Apesar da situação, as fontes haviam afirmado que Avril era apenas amiga do rapper e o término não foi motivado por traição de nenhuma parte. Além disso, apontaram que a decisão foi da cantora.

Avril Lavigne e o ex-noivo Mod Sun Foto: Reprodução / Instagram / @avrillavigne

Em abril de 2022, Mod Sun a pediu em casamento em Paris, em frente à Torre Eiffel. O momento romântico foi compartilhado nas redes sociais. Os dois estavam juntos desde 2021.