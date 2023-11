BBB 24: Paulo Vieira e Dani Calabresa deixam quadros de humor no reality

Paulo Vieira não estará na próxima edição do Big Brother Brasil. O humorista comandava o quadro Big Terapia no reality show da Globo.

Segundo O Globo, ele vai deixar de integrar a equipe do programa porque irá se dedicar às gravações de Pablo e Luisão, série do Globoplay.

Paulo Vieira no 'BBB 23' Foto: João Cotta/Globo

Nos meses que o reality for transmitido, ele também estará envolvido no The Masked Singer Brasil, além de trabalhar na nova temporada do Avisa lá que eu vou, do GNT.

Além disso, Dani Calabresa também não estará mais comandando o CAT BBB. A atriz estará envolvida com outros trabalhos, como um musical e um quadro no Caldeirão do Mion.

Dani Calabresa no 'CAT BBB' Foto: Instagram/@jbboninho

O Estadão entrou em contato com a assessoria de imprensa da Globo que confirmou a informação. O BBB 24 tem estreia prevista para o dia 8 de janeiro.