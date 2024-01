BBB 24: Veja lista de quais participantes mais ganharam seguidores após o anúncio

O anúncio dos participantes do BBB 24 foi feito na última sexta-feira, 5, e, desde então, eles ganharam milhares de seguidores nas redes sociais. O engajamento do público com esses perfis antes mesmo do reality começar nesta segunda-feira, 8, pode indicar uma afinidade prévia dos telespectadores com alguns dos anunciados.

Ainda que alguns camarotes já tivessem milhões de seguidores, como é o caso de Vanessa Lopes, que antes de entrar na casa já tinha mais de 13 milhões de pessoas acompanhando suas redes, uma participante do time pipoca que tinha menos seguidores foi a que conquistou um número mais expressivo nessas últimas 48 horas. Veja:

Quais participantes do BBB 24 mais ganharam seguidores no Instagram?

1. Leidy Elin

A sister do pipoca ganhou mais de 360 mil seguidores. Ela tinha apenas 856 seguidores antes do anúncio e, atualmente, possui mais de 363 mil.

2. Yasmin Brunet

A modelo ganhou mais de 327 mil seguidores. Ela começou com 4,4 milhões de seguidores e, atualmente, possui mais de 4,7 milhões.

3. Vanessa Lopes

Vanessa ganhou mais de 317 mil seguidores. Ela tinha 13,6 milhões de seguidores e, agora, alcançou a marca de 13,9 milhões. Ela segue sendo a participante com maior número total de seguidores nas redes.

4. Alane

A sister do pipoca ganhou mais de 241 mil seguidores. No momento do anúncio, ela tinha 58,8 mil e, atualmente, possui mais de 300 mil.

5. Mc Bin Laden

O funkeiro conquistou mais de 218 mil seguidores. No anúncio, ele tinha a marca de 3,6 milhões e, atualmente, tem mais de 3,8 milhões.

6. Wanessa

A cantora ganhou mais de 160 mil novos seguidores. Anteriormente, tinha mais de 4 milhões de fãs nas redes e, agora, possui a marca de 4,1 milhões.

7. Beatriz

A integrante do time pipoca conquistou mais de 154 mil seguidores. Ela tinha 5,4 mil e, agora, a nova sister soma 160 mil.

8. Lucas Pizane

O pipoca recebeu mais de 87 mil novos seguidores. Anteriormente, ele tinha a marca de 3,8 mil e, agora, está com 91 mil.

9. Deniziane

Mais uma sister do time pipoca. Ela ganhou mais de 72 mil novos seguidores. Antes, tinha 12,9 mil e, agora, ultrapassa os 85 mil.

10. Marcus Vinícius

O pipoca arrecadou mais de 70 mil seguidores. Ele somava pouco mais de 4 mil e, atualmente, coleciona mais de 74 mil.

11. Giovanna

A sister do pipoca ganhou mais de 64 mil seguidores. Ela tinha 1.260 e, atualmente, tem mais 66 mil seguidores.

12. Rodriguinho

Com o anúncio de sua participação, o artista ganhou mais de 63 mil seguidores. Ele tinha 2,13 milhões e, agora, aparece com 2,19 milhões.

13. Matteus

O pipoca recebeu mais de 55 mil seguidores. De 7,6 mil seguidores, ele passou para mais de 63 mil.

14. Maycon

Outro pipoca. Maycon ganhou mais de 53 mil novos seguidores. Ele tinha 1.141 e atualmente aparece com mais de 54 mil fãs.

15. Nizam

O pipoca acumulou mais de 51 mil seguidores novos. Ele tinha 3,4 mil e, agora, soma mais de 55 mil.

16. Vinicius Rodrigues

O integrante do camarote ganhou mais de 37 mil novos seguidores. Ele, que tinha mais de 30 mil, agora possui mais de 68 mil.

17. Lucas Luigi

O último pipoca anunciado recebeu mais de 35 mil novos seguidores. Antes, ele tinha 2.097 e, agora, mais de 38 mil.

18. Fernanda

A pipoca está na última posição porque seu Instagram caiu. Quando foi anunciada, ela somava mais de 2 mil seguidores, mas o perfil dela no Instagram atualmente está indisponível. No Twitter, a equipe da sister explicou que estão tentando recuperar a conta.