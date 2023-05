Becky G é perseguida por paparazzis em aeroporto e desabafa sobre ansiedade depois da confusão

O nome de Becky G está circulando na web após um vídeo em que mostra a atriz em um momento de apuros viralizar. Recentemente, a artista norte-americana de origem mexicana foi perseguida de maneira agressiva por paparazzis, jornalistas, fãs e curiosos que a aguardavam no desembarque de um aeroporto no México. Abalada, ela fez um pronunciamento sobre o ocorrido e pediu respeito.

No caminho entre o portão de desembarque e o carro que a levaria para longe do aeroporto, a cantora precisou encarar várias pessoas que tentavam se aproximar. O alvoroço era tão grande, que algumas delas chegaram a cair no chão e, ainda assim, continuaram indo atrás da intérprete de Shower.

Mesmo demonstrando desconforto e nervosismo, a artista não foi poupada. A todo custo, paparazzis e jornalistas tentavam se aproximar da cantora, no intuito de conseguir alguma foto ou declaração dela.

Pedido de Becky G

Continua após a publicidade

Antes de se apresentar no festival Tecate Emblema 2023, na noite de domingo, 14, Becky G refletiu sobre o ocorrido nas redes sociais. Através de um vídeo, ela pediu que a deixem fazer seu trabalho da maneira como tem que ser feito e para terem limites. A cantora ainda confessou que a situação aflorou sua ansiedade. “Todos vocês me conhecem, e se houver algo a ser dito, podem ter certeza que o farei”, ressaltou.

A vida pessoal Becky G tem sido alvo de especulações após o noivo, o jogador de futebol Sebastian llegeth, ter assumido infidelidade durante o relacionamento dos dois.