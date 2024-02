Boca Rosa supera Anitta como influenciadora mais relevante do Brasil, mostra estudo internacional

A empresária e ex-participante do Big Brother Brasil, Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa, foi eleita pela indústria publicitária como a influenciadora mais relevante do Brasil, superando até mesmo a artista Anitta - que ficou em segundo lugar na pesquisa.

O estudo, conduzido pela multinacional de marketing Scopen e divulgado pelo Meio e Mensagem, entrevistou 101 profissionais responsáveis pelo setor de marketing de influência em grandes empresas e 28 agências especializadas entre julho e novembro de 2023. Para montar a lista, os profissionais consideraram fatores como visibilidade, awareness e engajamento.

Além de Boca Rosa e Anitta, outros influenciadores listados foram, em ordem: o humorista Matheus Costa, o TikToker Raphael Vicente, a influenciadora de luxo Silvia Braz, o YouTuber Lucas Rangel, a YouTuber e consultora Nath Finanças, o streamer Casimiro, o humorista Esse Menino, o influenciador esportivo e ex-BBB Fred Bruno, a blogueira Giovana Ferrarezi, e as influenciadoras Karol Pinheiro e Maqui Nóbrega.

O sucesso de Boca Rosa

A jornada de Boca Rosa começou aos 16 anos com publicações sobre beleza nas redes sociais, um tema altamente valorizado pelos anunciantes, consolidando seu destaque no cenário digital.

Bianca Andrade refletiu sobre sua carreira e disse que faculdades vão estudar sobre sua história daqui a 60 anos Foto: Reprodução de vídeo/YouTube/Joel Jota

PUBLICIDADE Inicialmente, seus tutoriais de maquiagem caracterizavam-se pelo uso de batons cor-de-rosa - que eventualmente inspiraram o nome de seu canal e principal marca, a Boca Rosa Beauty. Com o tempo, a influenciadora desenvolveu um método próprio de interação com os fãs.

“Foi assim que comecei a me comunicar e conhecer meu público, entendendo o que eles gostariam de assistir, seja em termos de publicidade ou projetos. Hoje, tudo é criado dentro da minha holding”, compartilhou a empresária em 2023 ao Meio & Mensagem.

Em 2013, Bianca se tornou a influenciadora a participar do tradicional Café da Manhã com Ana Maria Braga no programa Mais Você.

Publicidade

A empresária Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, participante do 'BBB 20'. Foto: Reprodução/TV Globo

Seu nome, no entanto, só furou a bolha de influenciadores de beleza em 2020, quando Bianca foi selecionada como uma das participantes do Big Brother Brasil 20, um fenômeno de audiência e engajamento impulsionado pela pandemia da Covid-19.