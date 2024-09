Boninho fora da Globo: Veja a repercussão entre artistas e famosos e homenagens

Boninho critica administração das redes sociais dos brothers. Foto: Reprodução de vídeo/Globo

Nesta sexta-feira, 13, o diretor de televisão Boninho, anunciou sua saída da Globo. Ele comandou alguns dos mais importantes programas da casa, como o Big Brother Brasil, que ficará a cargo de Rodrigo Dourado a partir do ano que vem.

Assim que anunciou que iria seguir novos rumos, diversos famosos, como Ary Fontoura, Tiago Leifert e Gil do Vigor, demonstraram apoio e elogiaram o diretor por todo o trabalho feito. Confira alguns comentários:

Ana Furtado

“Você é GENIAL! Que orgulho e prazer estar ao seu lado nessa trajetória incrível na Globo. E ela continuará! O sucesso estará onde você estiver. E eu estarei ao seu lado vendo você brilhar e se divertir. Voa!!! Voa muito alto meu amor!!!”

Ary Fontoura

“Você é genial! Voe voe. Toda sorte do mundo!”.

Gil do Vigor

“Você fará falta. Te amo e serei eternamente grato por ter me dado a maior oportunidade de minha vida! Brilhe BIG BOSS.”

Vivian Amorim

“Ahhh, como você fará falta. Mas saiba que nada apagará o seu legado na globo. Vc fez diferença na vida de mta gente e eu serei eternamente grata por tudo que vc fez por mim e pela minha carreira. Vc tem um olhar de gênio e me sinto honrada por ter enxergado o meu potencial lá em 2017… Obrigada por tudo, Big Boss! Brilhaaaa por onde for, estarei sempre aqui na torcida por você!”.

Ana Clara

“Vc sempre será genial, onde quer que esteja! Obrigada por todas as oportunidades, sucesso infinito 🫶🏻”

Publicidade

Tiago Leifert

“Te amo, Boss! Foi uma honra e um privilégio servir sob seu comando”.

Otaviano Costa

“Linda declaração de amor e gratidão querido amigo. Segura coração. Sou mto grato (a você) e honrado por ter trabalhado ao seu lado e ajudado a construir um parte da história desta tv que amamos, juntos. Obrigado pela confiança em meu talento e oportunidades, sob sua tutela. Boa sorte, sucesso e saúde em seu novo ciclo! VOA Boninho!”.

Kerline

“Obrigada por me proporcionar a semana que mudou minha vida! ❤️”

O anúncio da saída da Globo

O anúncio foi dado pelo diretor por meio de uma publicação no Instagram nesta sexta. 13. Segundo Boninho, a decisão partiu dele. “Chegou a hora de voar solo. [...] Confesso que o plano era me aposentar nessa empresa que faz parte de quem eu sou e é grande incentivadora da minha paixão. Mas, aos 62 anos, é exatamente a paixão que tenho, que está mais forte do que nunca, que me motivou a topar os novos desafios que surgiram”, escreveu. Leia mais sobre a saída de Boninho e relembre sua trajetória.