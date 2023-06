Bruce Willis: filhas compartilham fotos raras ao lado do ator em comemoração do Dia dos Pais

Rumer Glenn e Scout LaRue, filhas de Bruce Willis e Demi Moore, compartilharam no Instagram fotos ao lado do pai em comemoração do Dia dos Pais no Estados Unidos. Os registros mostram o ator, diganosticado com demência frontotemporal (FTD) no início de 2022, ao lado da neta e também das herdeiras.

“Ver meu pai segurar minha filha hoje foi algo que vou valorizar pelo resto da minha vida. Sua doçura e amor por ela eram tão puros e belos. Papai, tenho muita sorte de ter você e Lou também”, disse Rumer.

“Me sinto muito sortuda por conhecer a ternura que meu pai compartilha. Minha profunda admiração, respeito e reverência que ele tem pela sua família”, Scout LaRue escreveu em um trecho.

Demi Moore, ex-esposa do astro, também compartilhou uma foto dele ao lado das filhas ainda pequenas e disse ser “muito grata” pela família que construiu ao seu lado. Demi e Bruce foram casados por quase 15 anos. Atualmente o ator é casado com a modelo Emma Heming.

Continua após a publicidade

O que é a demência frontotemporal?

Diferente de outros tipos, a demência frontotemporal afeta significativamente o comportamento e a personalidade de uma pessoa, mas mantém o funcionamento cognitivo relativamente preservado. Existe também uma correlação com a questão hereditária. Ou seja, filhos de pessoas que tiveram demência frontotemporal têm uma maior chance de serem diagnosticados com a doença.

Usualmente, 50% dos diagnósticos, em termos de prevalência, estão relacionados com doença de Alzheimer, que tem características marcantes e importantes. Porém, no caso da demência frontotemporal, a evolução do quadro clínico também é mais rápida que no caso de pacientes com Alzheimer.