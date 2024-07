Carro de Wanessa Camargo pega fogo na estrada: ‘Desespero’; veja vídeo

Wanessa Camargo passa por susto a caminho do SBT Foto: Reprodução Instagram / @wanessa

A cantora Wanessa Camargo relatou um momento de susto enquanto se dirigia para a gravação do Sabadou, programa de Virgínia Fonseca no SBT, na quarta, 3: o carro em que ela estava começou a pegar fogo.

Usando rolos na cabeça, a cantora gravou um vídeo para contar aos seguidores o que aconteceu. Assista abaixo:

PUBLICIDADE “Olha a situação! Eu, de Dona Florinda no meio da estrada, e o carro começou a pegar fogo! Quando a gente começou a sentir cheiro de queimado, eu pedi pra parar. Estava indo gravar pro SBT”, disse. Chamando o susto de “perrengue chique”, a cantora tentou dar leveza à situação: “Estou rindo aqui, mas fiquei assustada”, confessa. “Deus é tão bom, que o carro deu pane passando o pedágio, em um lugar que dá pra gente parar, dois minutos depois de ter passado por um túnel. Como eu ia parar ali?”, reflete.

Apesar do susto, a cantora está bem e conseguiu gravar o programa.

Em junho, Wanessa revelou detalhes do término com Dado Dolabella logo após sair do BBB. “Não conseguia processar tanta coisa”, disse. Por isso, tomou a decisão de dar um tempo no relacionamento. “Depois, nós dois voltamos a conversar. Quando existe amor, vontade de ficar junto, evoluir o relacionamento, vale a pena retomar. A gente ainda tem muita lenha para queimar (risos)”, confessa.