Céline Dion compartilha vídeo de brasileira cantando sua música; veja quem

Celine Dion no clipe de 'Ashes' Foto: @Céline Dion/ YouTube

Céline Dion compartilhou em suas redes sociais um vídeo de uma artista brasileira cantando o sucesso My Heart Will Go On, tema de Titanic. Na quarta-feira, 20, a cantora republicou o cover nos stories do Instagram, algo que costuma fazer com certa frequência.

O vídeo da vez foi de Marina Elali, cantora e compositora de 42 anos, natural do Rio Grande do Norte. Além de músicas de autoria própria, Marina grava covers de artistas brasileiros e estrangeiros.

Confira o trecho do cover republicado por Céline:

Em seu perfil no Instagram, a brasileira tem mais de 600 mil seguidores. O vídeo em que canta o hit de Céline foi publicado originalmente há um ano.