Claudia Alencar apresenta trombose e é internada mais uma vez

Claudia Alencar, em 2016; atriz foi internada após quadro de trombose em hospital no Rio de Janeiro Foto: Iara Morselli/Estadão

A atriz Claudia Alencar, 73 anos, foi internada novamente nesta quinta, 11, após um diagnóstico de trombose. A atriz já havia sido submetida a uma cirurgia no último sábado, 6, no Hospital Samaritano Barra, no Rio de Janeiro.

PUBLICIDADE Segundo a equipe do hospital, o quadro era considerado estável até ser agravado na segunda, 8, o que exigiu uma nova internação. Desde então, ela recebe tratamento com anticoagulante e repouso. Claudia foi internada durante seis meses devido a uma infecção bacteriana - e, segundo a família, voltou a caminhar sem dores com ajuda de fisioterapia.

“A expectativa de recuperação desta nova internação será mais rápida, permitindo seu retorno para casa em prazo bem mais curto. Claudia se encontra animada e bastante cooperativa com o programa de recuperação”, afirmou o boletim médico divulgado nesta quinta, 11.

O que é a trombose profunda

A chamada trombose profunda é um coágulo no interior de uma veia da panturrilha que prejudica a circulação do sangue até o coração. Os motivos vão de fatores genéticos ao tabagismo, sedentarismo, obesidade e trabalhar durante muito tempo sentado.

Um estudo realizado pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV), com dados do Ministério da Saúde obtidos de janeiro de 2012 a agosto de 2023, revela que 489 mil brasileiros foram hospitalizados devido à trombose venosa profunda no período.

A última atuação de Cláudia Alencar em novelas foi em Rock Story (2019).