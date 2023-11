Coldplay homenageia fã da Malásia que morreu semanas antes do show; veja vídeo

O Coldplay homenageou uma fã que morreu duas semanas antes de seu show na Malásia. A banda se apresentou nesta semana no país e exibiu uma foto de Jade Mikayla John no telão.

Durante o show no The National Stadium Bukit Jalil, em Kuala Lumpur, o grupo também tocou a canção favorita da fã, Sparks, e a apresentação foi acompanhada de fogos de artifício. Nesse momento, Chris Martin disse:

“Tocamos essa música para nossa amiga Jade, que não pôde estar aqui hoje. Enviamos todo o nosso amor à família de Jade, obrigado”. Segundo o site The Star, a banda soube da morte da fã através do pai.

Dave não deu detalhes da morte de Jade, mas ligou para a emissora de rádio Fly FM para pedir que o grupo tocasse a música favorita da filha que, segundo ele, esperava ansiosamente para ver o show do Coldplay pela primeira vez.

Os locutores da rádio se comprometeram a tentar levar o recado a banda e, no final da ligação, o pai da jovem descreveu como a filha se sentiria no show: “Ela estaria olhando para baixo com um grande sorriso no rosto dela, ela estaria radiante de orelha a orelha”.