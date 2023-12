‘Construí, paguei, trabalhei, sou rico’: de onde vem patrimônio de Orlando Morais e Glória Pires?

As propriedades do cantor Orlando Morais e da atriz Glória Pires geraram ampla repercussão nas últimas semanas após a filha do casal, a também cantora Antonia Morais, publicar vídeos no TikTok fazendo um “tour” por duas das mansões da família. As postagens geraram críticas nas redes sociais, com internautas acusando Antonia de “ostentação e soberba”.

Em entrevista à Quem na última terça-feira, 28, o cantor respondeu aos comentários negativos, dizendo que não se incomoda, mas os considera “válidos”. “As pessoas podem não gostar, podem gostar. [...] É a minha casa. Construí, paguei, trabalhei. Sou rico e f***-**”, comentou o artista, segundo a revista, rindo.

Ele ainda contou sobre seu gosto por arquitetura e ressaltou que os imóveis mostrados pela filha não são as únicas propriedades da família. “Observo o design, a arquitetura, o material usado. E fui colecionando, colecionando. Hoje tenho vários [imóveis]”, afirmou.

De onde vem patrimônio de Orlando Morais e Glória Pires? Foto: @gpiresoficial via Instagram

Apesar de tanto Orlando quanto Glória possuírem carreiras bem consolidadas na música e na atuação, não é apenas do meio artístico que vem o patrimônio da família. O músico é herdeiro de uma família de fazendeiros.

Em 2020, durante a pandemia da covid-19, o cantor deu detalhes sobre a sua relação com o agronegócio durante uma entrevista ao site da jornalista Heloisa Tolipan. À época, ele afirmou que estava afastado do ramo.

“Continuo com as fazendas, mas tem muito tempo que não tenho focado no agronegócio. Isso requer muito tempo”, declarou. Na ocasião, Orlando passava um tempo com a família em uma casa recém-construída em São Miguel dos Milagres, no Alagoas.

Ele também comentou sobre as inúmeras empresas que gerencia ao falar sobre a vontade de investir em uma carreira focada no Brasil. O músico se consolidou, principalmente, na Europa. Orlando é dono de companhias de ramos como alimentação, viagens e hotelaria.

“Estava sempre pensando em fazer algo no Brasil, mas nunca tinha tempo. Quando chegava aqui, estava tão cansado, e, como tenho algumas empresas, trabalhava e ficava com a família”, afirmou.

Relembre os vídeos publicados por Antonia Morais

Antonia Morais havia rebatido as críticas que recebeu pelos vídeos no último dia 15. “Temos mesmo uma condição financeira muito boa. É verdade que somos ricos e não foi dinheiro roubado”, afirmou ela em entrevista à Folha de S.Paulo na ocasião.

A cantora ainda argumentou que não se importou com os comentários e os pais “ralam desde muito cedo”. “As pessoas têm que curtir um pouco mais a vida. Tem que levar as coisas menos a sério, sabe? O TikTok é um lugar de leveza e acho que não tem nada de errado eu querer mostrar a minha casa”, disse.

A primeira publicação da artista, que mostrava a mansão em Angra dos Reis, logo ganhou destaque. Hoje, o vídeo conta com mais de 570 mil visualizações. Já a postagem de uma residência em Brasília conta com 230 mil.