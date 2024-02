Diogo Nogueira vibra com desfile de Paolla Oliveira como ‘onça’ no carnaval: ‘Espetáculo’; veja

O cantor Diogo Nogueira vibrou com o sucesso do desfile da namorada, a atriz Paolla Oliveira, como “onça” no carnaval nesta segunda-feira, 12. No domingo, 11, a artista desfilou como rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio e chamou a atenção por uma fantasia “tecnológica”, com uma máscara de onça que cobria o seu rosto por alguns instantes.

Paolla Oliveira desfilou como rainha de bateria da Grande Rio na Marquês de Sapucaí Foto: PEDRO KIRILOS/ESTADÃO

“Sem palavras para descrever esse espetáculo”, escreveu Diogo em publicação no Instagram que trazia um registro do desfile. “Parabéns, rainha Paolla Oliveira. Te amo, minha onça.” Saiba mais sobre como funciona a fantasia.

Diogo Nogueira elogia desfile de Paolla Oliveira como 'onça' na Acadêmicos da Grande Rio. Foto: Pedro Kirilos/ESTADÃO e @diogonogueira_oficial via Instagram

O cantor, porém, não conseguiu prestigiar a atriz pessoalmente. No domingo, Diogo realizou um show no Aterro da Praia de Iracema, em Fortaleza, no Ceará. A Grande Rio foi a quarta escola a se apresentar na primeira noite de desfiles das principais escolas de samba do Rio de Janeiro. O enredo escolhido foi Meu destino é ser onça!, que discorre sobre o animal a partir de um livro homônimo do escritor Alberto Mussa.

Apesar de a participação e a fantasia de Paolla terem chamado a atenção, a Imperatriz Leopoldinense, atual campeã, despontou como favorita. Veja como foram os desfiles na Sapucaí aqui.

Assista a um vídeo da apresentação, publicado por Diogo: