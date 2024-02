Vocalista da banda Oh Polêmico é notificado por fala supostamente homofóbica no carnaval em Salvador

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o artista em um trio elétrico no circuito Dodô na última sexta-feira, 9. Ele declara incômido com “homens se beijando” no evento. “Fazendo uma festa da p**** e um monte de homem se beijando. ‘Feião’ isso aí, ‘véi’. Vai curtir o bloco, p****. Cheio de mulher aqui, pô”, declarou ele.

O Estadão entrou em contato com a equipe do grupo para um esclarecimento sobre o caso, mas ainda não obteve retorno. Em stories publicados no sábado, 10, já excluídos do Instagram, o cantor alegou ter usado uma “gíria” para apartar brigas que ocorreram no local. Leia mais abaixo.