Diretor da Balenciaga se desculpa sobre campanha com crianças: ‘Assumo minha responsabilidade’

O diretor criativo da Balenciaga, Demna, compartilhou um pedido de desculpas no seu perfil do Instagram depois que a marca lançou uma uma campanha publicitária na qual crianças aparecem com acessórios sexuais.

“Eu quero me desculpar pessoalmente pela escolha artística errada do conceito sobre a campanha de presentes feitas com as crianças, e eu assumo a minha responsabilidade. Foi inapropriado ter crianças promovendo itens que não tem nada a ver com elas”, iniciou no texto.

O estilista, que chefia a marca desde 2015, condenou o abuso infantil e disse que planeja aprender mais sobre organizações centradas na proteção de menores.

“Mesmo que eu goste de provocar uma reflexão através do meu trabalho de vez em quando, eu NUNCA teria a intenção de fazer isso com um assunto tão horrível como abuso infantil que eu condeno. Ponto final. Eu preciso aprender disso, ouvir e engajar com as organizações de proteção infantil para saber como eu posso contribuir e ajudar nesse tópico terrível”, disse em sequência.

Por fim, reforçou seu pedido de desculpas para “qualquer pessoa que tenha se sentido ofendida” com a campanha.

“Eu peço perdão para qualquer pessoa ofendida pelos visuais e a Balenciaga garantiu que medidas adequadas serão tomadas não apenas para evitar erros semelhantes no futuro, mas também para ter responsabilidade em proteger as crianças em toda forma que nós podemos”, concluiu.

Kim Kardashian, que frequentemente faz parceria com a marca de luxo, disse que está “reavaliando” sua relação com ela e ficou “abalada por estas imagens perturbadoras” da campanha.

Na última segunda-feira, 28, o CEO da Balenciaga, Cédric Charbitm, também postou um comunicado pedindo desculpas pela campanha.

“Condenamos veementemente o abuso infantil; nunca foi nossa intenção incluí-lo em nossa narrativa. As duas campanhas publicitárias em questão refletem uma série de erros graves pelos quais a Balenciaga assume a responsabilidade”, disse em nota.

O texto aponta pontos principais de ações e entre eles Cédric afirmou que a empresa decidiu não prosseguir com o processo contra a produtora da campanha North Six Inc. e também contra seu agente e cenógrafo Nicholas Des Jardins.